يقدم موقع "دوت الخليج" الإخباري عددا من الموضوعات المهمة على مدار الساعة عبر السوشيال ميديا وإليكم أبرزها: روج الفنان محمد رمضان للكليب الجديد " ڤيرساتشي " من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". نشرت الفنانة فيفي عبده صورة جديدة من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" نشرت الفنانة دينا فؤاد فيديو جديد من الجيم عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

يحل اليوم ذكرى افتتاح شارع المعز فى منطقة الأزهر بالقاهرة الفاطمية، بعد تطويره، ليكون أكبر متحف مفتوح للآثار الإسلامية، إذ تم افتتاحه فى مثل هذا اليوم 22 فبراير من عام 2008.

اعلن الاعلامي مصطفي بكري وفاة النائب السابق محمد العقاد .



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا .. محمد رمضان يروج لكليبه الجديد.. اطلالة جريئة لـ فيفي عبده .. دينا فؤاد تستعرض لياقتها البدنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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