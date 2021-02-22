سجن وموت وقرار.. متعافون يروون قصص إدمانهم وكيف أصبحوا رجال أعمال | فيديو

حاولنا نبطل كتير .. خلصنا كل الفلوس وبيعنا اللي ورانا واللي قدامنا.. حاولت أنتحر وفشلت.. مراتي سابت البيت وخدت العيال.. صندوق مكافحة الإدمان أنقذنا وبدأنا حياة جديدة.. هذه مقتطفات من حوارات مع 3 متعافين من الإدمان منهم من بدأ العلاج بعد 23 سنة إدمان وآخر بعد 5 سنوات وبإصرار وعزيمة نجحوا في العلاج وتحولوا من مدمنين لأصحاب أعمال.. تعرف على قصصهم من الإدمان وحتى الآن من خلال الفيديو التالي.
قال محمود محمد أحمد، البالغ من العمر 30 سنة ويعمل حلاقا، وأحد المتعافين من الإدمان:إنه كان مدمنا لعدد من المواد المخدرة مثل: الحشيش، والهروين، والأفيون، والترمادول، وكان السبب في ذلك الأصدقاء الذين كنت أتعامل معهم، مؤكدا أنه كان يعيش حياة بائسة بسبب تعاطية المخدرات، وكل أمواله ضاعت في شرائها.
ويحكي محمود، لـ " دوت الخليج: "كنت أتعاطي المخدرات لمدة 15 عاما، ولكن بفضل الله تم علاجي تماما منذ 3 سنوات و 5 شهور و 3 أيام، حيث بدأت الإدمان في المرحلة الإعدادية وكانت السجائر هي المحطة الأولي أسوة بزملائي، وبعد ذلك قمت بالنزول للعمل بسبب الظروف المادية للأسرة وكان عمري وقتها عشر سنوات، ومن هنا بدأت تعاطي الحشيش، ولكن أثر علي نسبة الوعي عندي، ومن هنا بدأت أتعاطي الحشيش بكثافة، وبعدها دخلت في طريق الأقراص المخدرة .
وأضاف محمود: كنت أعمل حلاقا، وأقوم بمواصلة الليل بالنهار داخل المحل خلال فترة الأعياد والمواسم، وكان بعض الزبائن يعطوني أقراص " الترمادول " ومن هنا بدأت أتعاطي الأقراص، ولكن حينما كنت استيقظ وأنا أشعر بالتعب أتصل علي الشاب الذي أعطاني " الترمادول " وأطلبه منه مرة أخري، وهكذا دخلت بعد تعاطي المخدرات في طريق البرشام، حتي جات فترة كان البرشام غير متواجد وأنا أدمنته لدرجت أنني كنت أنام علي الفراش لا أستطيع أن أتحرك، والصداع لا يفارقني، فقال أحد الزبائن سأقوم بعمل واجب معك وأعطاني " هيروين " وسألته عن مكان بيعه، وقمت بشرائه، وكنت أقول أنني حينما أجد البرشام لم أتعاطي الهيروين وللأسف هذا الكلام لم يحدث، وأصبحت أتعاطي الحشيش، والهروين، والبرشام، وكل أموالي التي أكسبها من مهنتي أشتربي بها هذه المكيفات، وقمت ببيع المخدرات.
وأوضح : قمت بيع المخدرات بعد أن أدمننها، لأنني محيط بأشخاص معهم أموال وقادرون علي شرائها، ولكن للأسف ضاعت كل الأموال، وبعد أن كنت أتعاطي نسبة قليلة أصبحت أتعاطي بشكل كبير، بالإضافة إلي أن أموال المخدرات لم يكن فيها بركة، فكنت أكسب منها أموال كثيرة، ولكن يحدث لي العديد من المصائب المختلفة، وكانت تضيع في الملاهي الليليه، حتي وصل بي الحال وأنا أبيع المخدرات أقوم بإقتراض أموال من الناس، وبسبب ارتفاع أسعار الحشيش، والهروين، والبرشام، اتجهت إلي الأفيون، وكنت أزعم أنني سأتعاطية حتي أتمكن من ترك الأنواع الأخري.
وتابع محمود: بعد أن تناولت الأفيون، لم أستطيع أن أتركه لان أعراض إنسحابه أصعب من المواد المخدرة الأخري، وهذه الأعراض: تكسير في الجسم، رشح شديد، وجع في كل أنحاء الجسد، لم أتحمل أحد، وقمت بتكسير البيت، لكي أشتري الأفيون، ووصلت لدرجة أنني في هذا الوقت أتعاطي أي شئ أمامي، ولم أتمكن من ترك الإدمان بمفردي، فقام والدي بالوقوف جنبي، واشتري علاج لي، ولكن للأسف لم أستطيع أن أترك التعاطي، لأنه بعد نزولي للعمل رجعت له مرة أخري، وأصبح التركيز في كل حياتي علي شراء المواد المخدرة فقط، ولم أفكر في بيتي وأولادي، وكل ما أفكر فيه كيف أشتري هذه الأنوع المخدرة، ولكن الدي وزوجتي وقفوا بجانبي أكثر من مرة، ولكن زوجتي غضبت وتركت لي البيت وأخذت الأطفال، وأصبحت أعيش بمفردي، ففكرت في الانتحار حتي لا أسبب تعب لكل من حولي، وبالفعل حاولت أكثر من مرة في الانتحار ولكن فشلت.
وحول تعافيه من المخدرات، قال محمود: بعد أن شاهدت إعلان اللاعب المصري محمد صلاح، علي التلفزيون، بدأت أن أفكر في الإقلاع عن التعاطي ولكني لم أقتنع بذلك، فتحدث أحد الجيران مع أمي وأرشدها علي صندوق مكافحة الإدمان، فأخذتني أمي إلي مقر الصندوق، وجلست من الدكتورة وقلت لها علي أنواع المواد المخدرة التي اتعطاها، ثم بعد ذلك ذهبت إلي الأخصائية، وقامت بحجزي في نفس اليوم، وبدأت أن أحضر اجتماعات، وخطوات التعافي، ثم قمت بالنزول إلي الرعاية النهارية، وهي أن المدمنين المتعافين يأتون للمتابعة، وفي هذا اليوم تحدث أحد المتعافين عن فترة إدمانه، وكيف أصبح متعافي، فوجدته يحكي نفس قصتي فسئلت نفسي لماذا لا أكون مثله، ووضعته هدفا أمامي، وأخذت القرار من داخلي أن أتعافي، ونفذت جميع التعليمات، وأيضا كل ما قاله زملائي المتعافين، وطبقته تماما، وأيضا كان معي دكتور وأخصائي يتابعون حالتي حتي تعافيت.
وعن حياته بعد التعافي من الإدمان، قال محمود: تعافيت تماما من الإدمان، ووجدت المحال الخاص بي مغلقا، وكنت قد بعت جميع الآلات الموجودة الخاصة بالحلاقة في فترة التعاطي، فقال لي القائمون علي الصندوق أن هناك بداية جديدة، وأعطوني قرض بإجراءات بسيطة وبنسبه صغيرة، وطلبوا مني دراست جدوي، وقمت بعرضها علي الأستاذ ممدوح بالخط الساخن، ومن هنا بدأت أن أفتح المحل الخاص بي مرة أخري، وأصبح منتج من جديد، حيث أنني أشعر وكأني في حلم، ولكن قيام الصندوق بتوفير بداية جديدة لي استطاعوا مساعدتي في ذلك، الحمد لله أنا سعيد جدا في حياتي الجديدة، وأصبحت مسئول عن نفسي وعن غيري.
وتابع محمود، أقول لكل مدمن: أنا مش أحسن منك، أنت تستطيع أن تتعافي، وتواجه، وما عليك إلا أن تأخذ القرار من داخلك، وبعدها تستطيع أن تكون مثلي وأفضل مني.
وأضاف أحمد، في أول 10 سنوات لم تكن الخسائر مثل الــ 5 سنوات الأخيرة، لأن الأشخاص الذين كنت أتعاطي معهم تركوني في أخر 5 سنوات بعضهم توفي بسبب الجرعات الزائدة، والبعض الأخر دخل السجن، مع أن هناك آخرين توفوا في أماكن لبيع المخدرات وتم إلقائهم في الترع، فأصبحنا ثلاثة فقط نتعاطي المخدر الأول تعافي، والثاني جاء له مرض شديد، وبقيت وحدي، في آخر 5 سنوات ولم أجد أموال لشراء المخدرات، فكنت أعمل في أي شئ حتي أتمكن من شراء المواد المخدرة.
وعن كيفية العلاج، أوضح أحمد، كنت أقيم إقامة كاملة مجانا داخل المستشفي، وكنت اتمتع بجميع حقوق كاملة كأنني أجلس في فندق 5 نجوم، وهذا عكس ما كنت أتوقعه تماما وما كنت أسمعه من رفقاء السوء خلال فترة التعاطي، وتم حجزي 40 يوم، ثم بعد ذلك خرجت إلي العيادات الخارجية لاكتمال العلاج، وكان يتابع معي أحد الأخصائين بجلسة كل أسبوع، يتابعون فيها خطوات العلاج، ومدي اندماجي في المجتمع، وعلاقتي بأشقائي وأمي، إضافة إلي عمل تحليل للمخدرات كل أسبوع حتي أكملت عام.
وتابع أحمد: الحمد لله شاركت في جميع الأنشطة التابعة للخط الساخن أكثر من مرة مثل: صيانة الموبيلات، وقرص كمبيوتر، وأشياء أخري، وقمت بتقديم أوراقي للصندوق لأحصل علي قرض، وبصراحة وجدت دعم كامل من الصندوق، وقمت بعمل مشروع أعيش منه.
كما وجه أحمد رسالة لمدمني المواد المخدرة قال فيها: أعطي نفسك فرصة وحاول أن تقلع عن الإدمان، وأنظر إلي تجارب الآخرين، وزملائك السابقين كيف تعافوا من التعاطي، واذهب إلي الخط الساخن واطلب منهم المساعدة، والحمد لله الخط الساخن له فروع كثيرة في كل مكان سيوفر لك العلاج.
وقال المتعافي الثالث تامر يسرى، أحد المتعافين من الإدمان، إنه تعاطى المخدرات لمدة 23 عام، ووصل به الأمر إلي أن جلس في البيت حتي يتعافي ولم يتمكن من ذلك، مؤكدا أنه كان في طريقه إلي الضياع بسبب الإدمان الذي كان يدمر حياته ويغيره للأسوأ.
ويحكي تامر يسري البالغ من العمر 44 سنة، لـ " صدي البلد " حكايته مع الإدمان قائلا: بدأت في تعاطي المخدرات وعمري 15 سنة، كحب استطلاع مع بعض الأصدقاء في المكان الذي أعيش فيه، كنت أريد أن عرف ماذا يفعلون، ولم أتوقع أنني سأكون مدمن ويؤثر ذلك علي حياتي، وتحول الموضوع من حب استطلاع إلي عادة، ومن العادة إلي الضرورة ومن الضرورة إلي البقاء، وبعد ذلك سرت في هذا الطريق بشكل تدريجي، حتي تطور الأمر بشكل كبير.
وأضاف تامر: كانت حالتي سيئة، حتي وصلت لمرحلة تأكدت فعلا أنني مدمن، ولم أستطيع أن أبتعد عن المخدرات، ولكن كنت أنفي ذلك أمام الناس والمجتمع، لأنني كنت أتناول المخدرات لمدة 23 سنة، فإذا كانت المادة المخدرة غير موجودة في جسدي لمدة 3 ساعات فقط كنت أصبح شخص أخر غريب علي نفسي.
وحول سنوات مرضه بالإدمان قال تامر: كنت أشعر أني أعيش في صندوق زجاجي محبوس بداخله أري أصدقائي المتزوجين، والأشخاص الذين يعيشون الطبيعة من بعيد، وهم يقومون بدورهم في المجتمع وينتجون، وأصبحت المخدرات بالنسبة لي في المرحلة الأخيرة مجرد مسكن حتي أتمكن من التعامل مع الناس، وففوجئت أيضا أنني وصلت إلي مرحلة أن المخدرات هي التي تستخدمني، ولم أكن أنا الذي استخدمها، فعمري ينتهي وهي تزيد معي بدون أن أشعر.
وعن محاولات إقلاعه عن المخدرات، قال تامر: فكرت في الانتحار، وأصبحت أعيش في عزلة بشكل كبير جدا داخل البيت لأنني لم أستطيع أن أتعامل مع المجتمع مرة أخري، كما أنني حاولت أكثر من مرة أن أترك المخدرات وأنا في البيت ولكن لم أتمكن من ذلك، وبعدها كنت أجلس مع نفس الأشخاص وأعود إلي حياة المخدرات بسرعة كبيرة، كما أنني تلقيت العلاج 13 مرة في أماكن علاجية مختلفة وبأت بالفشل، لأنني كنت في كل مرة أذهب لتلقي العلاج هروبا من شئ معين منها: عدم وجود أمول للمخدرات، وأخرى هروبا من المجتمع، وعدم مواجهة الناس من كثرة الأخطاء، وجلست ما يقرب من شهرين في بيتي بدون طعام، لأن جميع الأشخاص الذي كنت استنفذ منهم الأموال، وكل من كان يدعمني ابتعد عني، وفي هذا الوقت توفي أبي وأمي، ولم يكن غير أشقائي.
وحول مرحلة التعافي أضاف تامر: ذهبت إلي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وتم علاجي في سرية تامة وبالمجان، فقمت بدفع جنيه واحد فقط ثمن التذكرة، وبعدها جلست مع الاخصائي، وهذا الرجل لمس بداخلي أنني يوجد لدي رغبة في العلاج والتعافي من المخدرات، فقام الاخصائي باحتجازي لمدة 90 يوم في التأهيل النفسي، وكنت أتلقي جروبات بشكل علاج جماعي يوميا حتي انتهيت من مدتي، وقبل أن أنهي مدتي بحوالي 15 يوما تم عمل خطة خروج لي لكي أتمكن من مواجهة المجتمع، وقاموا معي بدراسة حياتي في الخارج كيف تمشي، وعلاقتي بأشقائي، وما هي المشاكل الموجودة في حياتي، والضغوط التي أراها عقبة كبيرة جدا في مواجهة الحياة.
وأردف تامر: خرجت بعد أن أنهيت المرحلة العلاجية، وكنت أشعر أنني طفل صغير جاء للحياة من جديد ولم يمتلك شخصيته بشكل كبير، كما كنت أشعر بحالة اهتزاز في شخصيتي، ولم أملك المواجهه وحدي، وفي هذا الوقت كنت في احتياج للاحتواء من المكان، وبالفعل هذه هي طريقة العلاج مع صندوق مكافحة الإدمان علي طريقة المتابعة الأسبوعية أو علي الأقل يومين فقط في الأسبوع نذهب لعمل تحليل المخدرات، ونجلس مع الاخصائي الذي يعرف تماما قصتي، ونتكلم عن طريقة موجهتي للحياة، في أي شي أخطات، ولماذا لم أثق في نفسي، وبدأت في أخذ التوجيهات والإرشادات حتي استطيع أن أكمل في التعايش.
وتابع تامر: أكتشفت أنني فقدت مهارت التواصل مع المجتمع التعايش مع الأخرين، وكنت احتاج إلي أن أمتلك نفسي من جديد، وهذا اكتسبته من ترددي علي المتابعة لفترة كبيرة، حتي قمت باكتساب جزء كبير من الوعي والثقافة العلاجية وبدأت أنني أتطوع لمساعدة زملائي في المكان العلاجي، وأصبحت أعطيهم الإرشادات التي تعلمتها.
وأوضح تامر، أن صندوق مكافحة الإدمان قام بعمل دورات تدريبية للمتعافين، لتدريبهم علي المهن المختلفة مثل: التكييف والتبريد، وصيانة الموبيلات، وغير ذلك، وفي هذا الوقت عرضوا علي أن أقوم بأخذ دورة في صيانة الموبيلات، وبالفعل أخذت دورة كاملة، وأكتشفنا أننا نأخذ شهادة خبرة معتمدة في نهاية الدورة، وشنطة ألات العمل كاملة لكي نبدأ العمل في هذا المجال.
واستطرد تامر، أن هناك مشروعا في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يسمي " بداية جديدة " علي سبيل أننا نحتاج إلي أن نتواجد في المجتمع مرة أخري ويكون لدينا فرصة أن نقوم بعمل مشروع وندير حياتنا من جديد، فقدمت أوراقي لصندوق مكافحة الإدمان وقام بعمل دراسة جدوي، وقامت لجنة بمعاينة المكان، وبالفعل قاموا بصرف مبلغ 80 الف جنيه لي، فقمت بشراء بضاعة ووضعتها في المحل الذي تركه لي والدي وبدأت التواجد في المجتمع مرة ثانية.
وعن حياته الماضية قال تامر: "كنت متوفي بشكل مستمر جئت إلي الحياة من جديد، واليوم أصبحت أتعامل مع الناس، وأشعر بنفسي، ووجودي، ولدي شموخ غير عادي، فكنت مستسلم تماما للعلاج، وهذا ما دفعهم للأخذ بيدي، والحمد لله أنا تعافيت من الإدمان منذ 7 سنوات و 5 شهور، ولم أنظر للمدة كما أنظر لهذا الإنجاز الذي حدث".
حاولنا نبطل كتير .. خلصنا كل الفلوس وبيعنا اللي ورانا واللي قدامنا.. حاولت أنتحر وفشلت.. مراتي سابت البيت وخدت العيال.. صندوق مكافحة الإدمان أنقذنا وبدأنا حياة جديدة.. هذه مقتطفات من حوارات مع 3 متعافين من الإدمان منهم من بدأ العلاج بعد 23 سنة إدمان وآخر بعد 5 سنوات وبإصرار وعزيمة نجحوا في العلاج وتحولوا من مدمنين لأصحاب أعمال.. تعرف على قصصهم من الإدمان وحتى الآن من خلال الفيديو التالي.
قال محمود محمد أحمد، البالغ من العمر 30 سنة ويعمل حلاقا، وأحد المتعافين من الإدمان:إنه كان مدمنا لعدد من المواد المخدرة مثل: الحشيش، والهروين، والأفيون، والترمادول، وكان السبب في ذلك الأصدقاء الذين كنت أتعامل معهم، مؤكدا أنه كان يعيش حياة بائسة بسبب تعاطية المخدرات، وكل أمواله ضاعت في شرائها.
ويحكي محمود، لـ " دوت الخليج: "كنت أتعاطي المخدرات لمدة 15 عاما، ولكن بفضل الله تم علاجي تماما منذ 3 سنوات و 5 شهور و 3 أيام، حيث بدأت الإدمان في المرحلة الإعدادية وكانت السجائر هي المحطة الأولي أسوة بزملائي، وبعد ذلك قمت بالنزول للعمل بسبب الظروف المادية للأسرة وكان عمري وقتها عشر سنوات، ومن هنا بدأت تعاطي الحشيش، ولكن أثر علي نسبة الوعي عندي، ومن هنا بدأت أتعاطي الحشيش بكثافة، وبعدها دخلت في طريق الأقراص المخدرة .
وأضاف محمود: كنت أعمل حلاقا، وأقوم بمواصلة الليل بالنهار داخل المحل خلال فترة الأعياد والمواسم، وكان بعض الزبائن يعطوني أقراص " الترمادول " ومن هنا بدأت أتعاطي الأقراص، ولكن حينما كنت استيقظ وأنا أشعر بالتعب أتصل علي الشاب الذي أعطاني " الترمادول " وأطلبه منه مرة أخري، وهكذا دخلت بعد تعاطي المخدرات في طريق البرشام، حتي جات فترة كان البرشام غير متواجد وأنا أدمنته لدرجت أنني كنت أنام علي الفراش لا أستطيع أن أتحرك، والصداع لا يفارقني، فقال أحد الزبائن سأقوم بعمل واجب معك وأعطاني " هيروين " وسألته عن مكان بيعه، وقمت بشرائه، وكنت أقول أنني حينما أجد البرشام لم أتعاطي الهيروين وللأسف هذا الكلام لم يحدث، وأصبحت أتعاطي الحشيش، والهروين، والبرشام، وكل أموالي التي أكسبها من مهنتي أشتربي بها هذه المكيفات، وقمت ببيع المخدرات.
وأوضح : قمت بيع المخدرات بعد أن أدمننها، لأنني محيط بأشخاص معهم أموال وقادرون علي شرائها، ولكن للأسف ضاعت كل الأموال، وبعد أن كنت أتعاطي نسبة قليلة أصبحت أتعاطي بشكل كبير، بالإضافة إلي أن أموال المخدرات لم يكن فيها بركة، فكنت أكسب منها أموال كثيرة، ولكن يحدث لي العديد من المصائب المختلفة، وكانت تضيع في الملاهي الليليه، حتي وصل بي الحال وأنا أبيع المخدرات أقوم بإقتراض أموال من الناس، وبسبب ارتفاع أسعار الحشيش، والهروين، والبرشام، اتجهت إلي الأفيون، وكنت أزعم أنني سأتعاطية حتي أتمكن من ترك الأنواع الأخري.
وتابع محمود: بعد أن تناولت الأفيون، لم أستطيع أن أتركه لان أعراض إنسحابه أصعب من المواد المخدرة الأخري، وهذه الأعراض: تكسير في الجسم، رشح شديد، وجع في كل أنحاء الجسد، لم أتحمل أحد، وقمت بتكسير البيت، لكي أشتري الأفيون، ووصلت لدرجة أنني في هذا الوقت أتعاطي أي شئ أمامي، ولم أتمكن من ترك الإدمان بمفردي، فقام والدي بالوقوف جنبي، واشتري علاج لي، ولكن للأسف لم أستطيع أن أترك التعاطي، لأنه بعد نزولي للعمل رجعت له مرة أخري، وأصبح التركيز في كل حياتي علي شراء المواد المخدرة فقط، ولم أفكر في بيتي وأولادي، وكل ما أفكر فيه كيف أشتري هذه الأنوع المخدرة، ولكن الدي وزوجتي وقفوا بجانبي أكثر من مرة، ولكن زوجتي غضبت وتركت لي البيت وأخذت الأطفال، وأصبحت أعيش بمفردي، ففكرت في الانتحار حتي لا أسبب تعب لكل من حولي، وبالفعل حاولت أكثر من مرة في الانتحار ولكن فشلت.
وحول تعافيه من المخدرات، قال محمود: بعد أن شاهدت إعلان اللاعب المصري محمد صلاح، علي التلفزيون، بدأت أن أفكر في الإقلاع عن التعاطي ولكني لم أقتنع بذلك، فتحدث أحد الجيران مع أمي وأرشدها علي صندوق مكافحة الإدمان، فأخذتني أمي إلي مقر الصندوق، وجلست من الدكتورة وقلت لها علي أنواع المواد المخدرة التي اتعطاها، ثم بعد ذلك ذهبت إلي الأخصائية، وقامت بحجزي في نفس اليوم، وبدأت أن أحضر اجتماعات، وخطوات التعافي، ثم قمت بالنزول إلي الرعاية النهارية، وهي أن المدمنين المتعافين يأتون للمتابعة، وفي هذا اليوم تحدث أحد المتعافين عن فترة إدمانه، وكيف أصبح متعافي، فوجدته يحكي نفس قصتي فسئلت نفسي لماذا لا أكون مثله، ووضعته هدفا أمامي، وأخذت القرار من داخلي أن أتعافي، ونفذت جميع التعليمات، وأيضا كل ما قاله زملائي المتعافين، وطبقته تماما، وأيضا كان معي دكتور وأخصائي يتابعون حالتي حتي تعافيت.
وعن حياته بعد التعافي من الإدمان، قال محمود: تعافيت تماما من الإدمان، ووجدت المحال الخاص بي مغلقا، وكنت قد بعت جميع الآلات الموجودة الخاصة بالحلاقة في فترة التعاطي، فقال لي القائمون علي الصندوق أن هناك بداية جديدة، وأعطوني قرض بإجراءات بسيطة وبنسبه صغيرة، وطلبوا مني دراست جدوي، وقمت بعرضها علي الأستاذ ممدوح بالخط الساخن، ومن هنا بدأت أن أفتح المحل الخاص بي مرة أخري، وأصبح منتج من جديد، حيث أنني أشعر وكأني في حلم، ولكن قيام الصندوق بتوفير بداية جديدة لي استطاعوا مساعدتي في ذلك، الحمد لله أنا سعيد جدا في حياتي الجديدة، وأصبحت مسئول عن نفسي وعن غيري.
وتابع محمود، أقول لكل مدمن: أنا مش أحسن منك، أنت تستطيع أن تتعافي، وتواجه، وما عليك إلا أن تأخذ القرار من داخلك، وبعدها تستطيع أن تكون مثلي وأفضل مني.
وأضاف أحمد، في أول 10 سنوات لم تكن الخسائر مثل الــ 5 سنوات الأخيرة، لأن الأشخاص الذين كنت أتعاطي معهم تركوني في أخر 5 سنوات بعضهم توفي بسبب الجرعات الزائدة، والبعض الأخر دخل السجن، مع أن هناك آخرين توفوا في أماكن لبيع المخدرات وتم إلقائهم في الترع، فأصبحنا ثلاثة فقط نتعاطي المخدر الأول تعافي، والثاني جاء له مرض شديد، وبقيت وحدي، في آخر 5 سنوات ولم أجد أموال لشراء المخدرات، فكنت أعمل في أي شئ حتي أتمكن من شراء المواد المخدرة.
وعن كيفية العلاج، أوضح أحمد، كنت أقيم إقامة كاملة مجانا داخل المستشفي، وكنت اتمتع بجميع حقوق كاملة كأنني أجلس في فندق 5 نجوم، وهذا عكس ما كنت أتوقعه تماما وما كنت أسمعه من رفقاء السوء خلال فترة التعاطي، وتم حجزي 40 يوم، ثم بعد ذلك خرجت إلي العيادات الخارجية لاكتمال العلاج، وكان يتابع معي أحد الأخصائين بجلسة كل أسبوع، يتابعون فيها خطوات العلاج، ومدي اندماجي في المجتمع، وعلاقتي بأشقائي وأمي، إضافة إلي عمل تحليل للمخدرات كل أسبوع حتي أكملت عام.
وتابع أحمد: الحمد لله شاركت في جميع الأنشطة التابعة للخط الساخن أكثر من مرة مثل: صيانة الموبيلات، وقرص كمبيوتر، وأشياء أخري، وقمت بتقديم أوراقي للصندوق لأحصل علي قرض، وبصراحة وجدت دعم كامل من الصندوق، وقمت بعمل مشروع أعيش منه.
كما وجه أحمد رسالة لمدمني المواد المخدرة قال فيها: أعطي نفسك فرصة وحاول أن تقلع عن الإدمان، وأنظر إلي تجارب الآخرين، وزملائك السابقين كيف تعافوا من التعاطي، واذهب إلي الخط الساخن واطلب منهم المساعدة، والحمد لله الخط الساخن له فروع كثيرة في كل مكان سيوفر لك العلاج.
وقال المتعافي الثالث تامر يسرى، أحد المتعافين من الإدمان، إنه تعاطى المخدرات لمدة 23 عام، ووصل به الأمر إلي أن جلس في البيت حتي يتعافي ولم يتمكن من ذلك، مؤكدا أنه كان في طريقه إلي الضياع بسبب الإدمان الذي كان يدمر حياته ويغيره للأسوأ.
ويحكي تامر يسري البالغ من العمر 44 سنة، لـ " صدي البلد " حكايته مع الإدمان قائلا: بدأت في تعاطي المخدرات وعمري 15 سنة، كحب استطلاع مع بعض الأصدقاء في المكان الذي أعيش فيه، كنت أريد أن عرف ماذا يفعلون، ولم أتوقع أنني سأكون مدمن ويؤثر ذلك علي حياتي، وتحول الموضوع من حب استطلاع إلي عادة، ومن العادة إلي الضرورة ومن الضرورة إلي البقاء، وبعد ذلك سرت في هذا الطريق بشكل تدريجي، حتي تطور الأمر بشكل كبير.
وأضاف تامر: كانت حالتي سيئة، حتي وصلت لمرحلة تأكدت فعلا أنني مدمن، ولم أستطيع أن أبتعد عن المخدرات، ولكن كنت أنفي ذلك أمام الناس والمجتمع، لأنني كنت أتناول المخدرات لمدة 23 سنة، فإذا كانت المادة المخدرة غير موجودة في جسدي لمدة 3 ساعات فقط كنت أصبح شخص أخر غريب علي نفسي.
وحول سنوات مرضه بالإدمان قال تامر: كنت أشعر أني أعيش في صندوق زجاجي محبوس بداخله أري أصدقائي المتزوجين، والأشخاص الذين يعيشون الطبيعة من بعيد، وهم يقومون بدورهم في المجتمع وينتجون، وأصبحت المخدرات بالنسبة لي في المرحلة الأخيرة مجرد مسكن حتي أتمكن من التعامل مع الناس، وففوجئت أيضا أنني وصلت إلي مرحلة أن المخدرات هي التي تستخدمني، ولم أكن أنا الذي استخدمها، فعمري ينتهي وهي تزيد معي بدون أن أشعر.
وعن محاولات إقلاعه عن المخدرات، قال تامر: فكرت في الانتحار، وأصبحت أعيش في عزلة بشكل كبير جدا داخل البيت لأنني لم أستطيع أن أتعامل مع المجتمع مرة أخري، كما أنني حاولت أكثر من مرة أن أترك المخدرات وأنا في البيت ولكن لم أتمكن من ذلك، وبعدها كنت أجلس مع نفس الأشخاص وأعود إلي حياة المخدرات بسرعة كبيرة، كما أنني تلقيت العلاج 13 مرة في أماكن علاجية مختلفة وبأت بالفشل، لأنني كنت في كل مرة أذهب لتلقي العلاج هروبا من شئ معين منها: عدم وجود أمول للمخدرات، وأخرى هروبا من المجتمع، وعدم مواجهة الناس من كثرة الأخطاء، وجلست ما يقرب من شهرين في بيتي بدون طعام، لأن جميع الأشخاص الذي كنت استنفذ منهم الأموال، وكل من كان يدعمني ابتعد عني، وفي هذا الوقت توفي أبي وأمي، ولم يكن غير أشقائي.
وحول مرحلة التعافي أضاف تامر: ذهبت إلي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وتم علاجي في سرية تامة وبالمجان، فقمت بدفع جنيه واحد فقط ثمن التذكرة، وبعدها جلست مع الاخصائي، وهذا الرجل لمس بداخلي أنني يوجد لدي رغبة في العلاج والتعافي من المخدرات، فقام الاخصائي باحتجازي لمدة 90 يوم في التأهيل النفسي، وكنت أتلقي جروبات بشكل علاج جماعي يوميا حتي انتهيت من مدتي، وقبل أن أنهي مدتي بحوالي 15 يوما تم عمل خطة خروج لي لكي أتمكن من مواجهة المجتمع، وقاموا معي بدراسة حياتي في الخارج كيف تمشي، وعلاقتي بأشقائي، وما هي المشاكل الموجودة في حياتي، والضغوط التي أراها عقبة كبيرة جدا في مواجهة الحياة.
وأردف تامر: خرجت بعد أن أنهيت المرحلة العلاجية، وكنت أشعر أنني طفل صغير جاء للحياة من جديد ولم يمتلك شخصيته بشكل كبير، كما كنت أشعر بحالة اهتزاز في شخصيتي، ولم أملك المواجهه وحدي، وفي هذا الوقت كنت في احتياج للاحتواء من المكان، وبالفعل هذه هي طريقة العلاج مع صندوق مكافحة الإدمان علي طريقة المتابعة الأسبوعية أو علي الأقل يومين فقط في الأسبوع نذهب لعمل تحليل المخدرات، ونجلس مع الاخصائي الذي يعرف تماما قصتي، ونتكلم عن طريقة موجهتي للحياة، في أي شي أخطات، ولماذا لم أثق في نفسي، وبدأت في أخذ التوجيهات والإرشادات حتي استطيع أن أكمل في التعايش.
وتابع تامر: أكتشفت أنني فقدت مهارت التواصل مع المجتمع التعايش مع الأخرين، وكنت احتاج إلي أن أمتلك نفسي من جديد، وهذا اكتسبته من ترددي علي المتابعة لفترة كبيرة، حتي قمت باكتساب جزء كبير من الوعي والثقافة العلاجية وبدأت أنني أتطوع لمساعدة زملائي في المكان العلاجي، وأصبحت أعطيهم الإرشادات التي تعلمتها.
وأوضح تامر، أن صندوق مكافحة الإدمان قام بعمل دورات تدريبية للمتعافين، لتدريبهم علي المهن المختلفة مثل: التكييف والتبريد، وصيانة الموبيلات، وغير ذلك، وفي هذا الوقت عرضوا علي أن أقوم بأخذ دورة في صيانة الموبيلات، وبالفعل أخذت دورة كاملة، وأكتشفنا أننا نأخذ شهادة خبرة معتمدة في نهاية الدورة، وشنطة ألات العمل كاملة لكي نبدأ العمل في هذا المجال.
واستطرد تامر، أن هناك مشروعا في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يسمي " بداية جديدة " علي سبيل أننا نحتاج إلي أن نتواجد في المجتمع مرة أخري ويكون لدينا فرصة أن نقوم بعمل مشروع وندير حياتنا من جديد، فقدمت أوراقي لصندوق مكافحة الإدمان وقام بعمل دراسة جدوي، وقامت لجنة بمعاينة المكان، وبالفعل قاموا بصرف مبلغ 80 الف جنيه لي، فقمت بشراء بضاعة ووضعتها في المحل الذي تركه لي والدي وبدأت التواجد في المجتمع مرة ثانية.
وعن حياته الماضية قال تامر: "كنت متوفي بشكل مستمر جئت إلي الحياة من جديد، واليوم أصبحت أتعامل مع الناس، وأشعر بنفسي، ووجودي، ولدي شموخ غير عادي، فكنت مستسلم تماما للعلاج، وهذا ما دفعهم للأخذ بيدي، والحمد لله أنا تعافيت من الإدمان منذ 7 سنوات و 5 شهور، ولم أنظر للمدة كما أنظر لهذا الإنجاز الذي حدث".
وأضاف أحمد، في أول 10 سنوات لم تكن الخسائر مثل الــ 5 سنوات الأخيرة، لأن الأشخاص الذين كنت أتعاطي معهم تركوني في أخر 5 سنوات بعضهم توفي بسبب الجرعات الزائدة، والبعض الأخر دخل السجن، مع أن هناك آخرين توفوا في أماكن لبيع المخدرات وتم إلقائهم في الترع، فأصبحنا ثلاثة فقط نتعاطي المخدر الأول تعافي، والثاني جاء له مرض شديد، وبقيت وحدي، في آخر 5 سنوات ولم أجد أموال لشراء المخدرات، فكنت أعمل في أي شئ حتي أتمكن من شراء المواد المخدرة.
وعن كيفية العلاج، أوضح أحمد، كنت أقيم إقامة كاملة مجانا داخل المستشفي، وكنت اتمتع بجميع حقوق كاملة كأنني أجلس في فندق 5 نجوم، وهذا عكس ما كنت أتوقعه تماما وما كنت أسمعه من رفقاء السوء خلال فترة التعاطي، وتم حجزي 40 يوم، ثم بعد ذلك خرجت إلي العيادات الخارجية لاكتمال العلاج، وكان يتابع معي أحد الأخصائين بجلسة كل أسبوع، يتابعون فيها خطوات العلاج، ومدي اندماجي في المجتمع، وعلاقتي بأشقائي وأمي، إضافة إلي عمل تحليل للمخدرات كل أسبوع حتي أكملت عام.
وتابع أحمد: الحمد لله شاركت في جميع الأنشطة التابعة للخط الساخن أكثر من مرة مثل: صيانة الموبيلات، وقرص كمبيوتر، وأشياء أخري، وقمت بتقديم أوراقي للصندوق لأحصل علي قرض، وبصراحة وجدت دعم كامل من الصندوق، وقمت بعمل مشروع أعيش منه.
كما وجه أحمد رسالة لمدمني المواد المخدرة قال فيها: أعطي نفسك فرصة وحاول أن تقلع عن الإدمان، وأنظر إلي تجارب الآخرين، وزملائك السابقين كيف تعافوا من التعاطي، واذهب إلي الخط الساخن واطلب منهم المساعدة، والحمد لله الخط الساخن له فروع كثيرة في كل مكان سيوفر لك العلاج.
وقال المتعافي الثالث تامر يسرى، أحد المتعافين من الإدمان، إنه تعاطى المخدرات لمدة 23 عام، ووصل به الأمر إلي أن جلس في البيت حتي يتعافي ولم يتمكن من ذلك، مؤكدا أنه كان في طريقه إلي الضياع بسبب الإدمان الذي كان يدمر حياته ويغيره للأسوأ.
ويحكي تامر يسري البالغ من العمر 44 سنة، لـ " صدي البلد " حكايته مع الإدمان قائلا: بدأت في تعاطي المخدرات وعمري 15 سنة، كحب استطلاع مع بعض الأصدقاء في المكان الذي أعيش فيه، كنت أريد أن عرف ماذا يفعلون، ولم أتوقع أنني سأكون مدمن ويؤثر ذلك علي حياتي، وتحول الموضوع من حب استطلاع إلي عادة، ومن العادة إلي الضرورة ومن الضرورة إلي البقاء، وبعد ذلك سرت في هذا الطريق بشكل تدريجي، حتي تطور الأمر بشكل كبير.
وأضاف تامر: كانت حالتي سيئة، حتي وصلت لمرحلة تأكدت فعلا أنني مدمن، ولم أستطيع أن أبتعد عن المخدرات، ولكن كنت أنفي ذلك أمام الناس والمجتمع، لأنني كنت أتناول المخدرات لمدة 23 سنة، فإذا كانت المادة المخدرة غير موجودة في جسدي لمدة 3 ساعات فقط كنت أصبح شخص أخر غريب علي نفسي.
وحول سنوات مرضه بالإدمان قال تامر: كنت أشعر أني أعيش في صندوق زجاجي محبوس بداخله أري أصدقائي المتزوجين، والأشخاص الذين يعيشون الطبيعة من بعيد، وهم يقومون بدورهم في المجتمع وينتجون، وأصبحت المخدرات بالنسبة لي في المرحلة الأخيرة مجرد مسكن حتي أتمكن من التعامل مع الناس، وففوجئت أيضا أنني وصلت إلي مرحلة أن المخدرات هي التي تستخدمني، ولم أكن أنا الذي استخدمها، فعمري ينتهي وهي تزيد معي بدون أن أشعر.
وعن محاولات إقلاعه عن المخدرات، قال تامر: فكرت في الانتحار، وأصبحت أعيش في عزلة بشكل كبير جدا داخل البيت لأنني لم أستطيع أن أتعامل مع المجتمع مرة أخري، كما أنني حاولت أكثر من مرة أن أترك المخدرات وأنا في البيت ولكن لم أتمكن من ذلك، وبعدها كنت أجلس مع نفس الأشخاص وأعود إلي حياة المخدرات بسرعة كبيرة، كما أنني تلقيت العلاج 13 مرة في أماكن علاجية مختلفة وبأت بالفشل، لأنني كنت في كل مرة أذهب لتلقي العلاج هروبا من شئ معين منها: عدم وجود أمول للمخدرات، وأخرى هروبا من المجتمع، وعدم مواجهة الناس من كثرة الأخطاء، وجلست ما يقرب من شهرين في بيتي بدون طعام، لأن جميع الأشخاص الذي كنت استنفذ منهم الأموال، وكل من كان يدعمني ابتعد عني، وفي هذا الوقت توفي أبي وأمي، ولم يكن غير أشقائي.
وحول مرحلة التعافي أضاف تامر: ذهبت إلي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وتم علاجي في سرية تامة وبالمجان، فقمت بدفع جنيه واحد فقط ثمن التذكرة، وبعدها جلست مع الاخصائي، وهذا الرجل لمس بداخلي أنني يوجد لدي رغبة في العلاج والتعافي من المخدرات، فقام الاخصائي باحتجازي لمدة 90 يوم في التأهيل النفسي، وكنت أتلقي جروبات بشكل علاج جماعي يوميا حتي انتهيت من مدتي، وقبل أن أنهي مدتي بحوالي 15 يوما تم عمل خطة خروج لي لكي أتمكن من مواجهة المجتمع، وقاموا معي بدراسة حياتي في الخارج كيف تمشي، وعلاقتي بأشقائي، وما هي المشاكل الموجودة في حياتي، والضغوط التي أراها عقبة كبيرة جدا في مواجهة الحياة.
وأردف تامر: خرجت بعد أن أنهيت المرحلة العلاجية، وكنت أشعر أنني طفل صغير جاء للحياة من جديد ولم يمتلك شخصيته بشكل كبير، كما كنت أشعر بحالة اهتزاز في شخصيتي، ولم أملك المواجهه وحدي، وفي هذا الوقت كنت في احتياج للاحتواء من المكان، وبالفعل هذه هي طريقة العلاج مع صندوق مكافحة الإدمان علي طريقة المتابعة الأسبوعية أو علي الأقل يومين فقط في الأسبوع نذهب لعمل تحليل المخدرات، ونجلس مع الاخصائي الذي يعرف تماما قصتي، ونتكلم عن طريقة موجهتي للحياة، في أي شي أخطات، ولماذا لم أثق في نفسي، وبدأت في أخذ التوجيهات والإرشادات حتي استطيع أن أكمل في التعايش.
وتابع تامر: أكتشفت أنني فقدت مهارت التواصل مع المجتمع التعايش مع الأخرين، وكنت احتاج إلي أن أمتلك نفسي من جديد، وهذا اكتسبته من ترددي علي المتابعة لفترة كبيرة، حتي قمت باكتساب جزء كبير من الوعي والثقافة العلاجية وبدأت أنني أتطوع لمساعدة زملائي في المكان العلاجي، وأصبحت أعطيهم الإرشادات التي تعلمتها.
وأوضح تامر، أن صندوق مكافحة الإدمان قام بعمل دورات تدريبية للمتعافين، لتدريبهم علي المهن المختلفة مثل: التكييف والتبريد، وصيانة الموبيلات، وغير ذلك، وفي هذا الوقت عرضوا علي أن أقوم بأخذ دورة في صيانة الموبيلات، وبالفعل أخذت دورة كاملة، وأكتشفنا أننا نأخذ شهادة خبرة معتمدة في نهاية الدورة، وشنطة ألات العمل كاملة لكي نبدأ العمل في هذا المجال.
واستطرد تامر، أن هناك مشروعا في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يسمي " بداية جديدة " علي سبيل أننا نحتاج إلي أن نتواجد في المجتمع مرة أخري ويكون لدينا فرصة أن نقوم بعمل مشروع وندير حياتنا من جديد، فقدمت أوراقي لصندوق مكافحة الإدمان وقام بعمل دراسة جدوي، وقامت لجنة بمعاينة المكان، وبالفعل قاموا بصرف مبلغ 80 الف جنيه لي، فقمت بشراء بضاعة ووضعتها في المحل الذي تركه لي والدي وبدأت التواجد في المجتمع مرة ثانية.
وعن حياته الماضية قال تامر: "كنت متوفي بشكل مستمر جئت إلي الحياة من جديد، واليوم أصبحت أتعامل مع الناس، وأشعر بنفسي، ووجودي، ولدي شموخ غير عادي، فكنت مستسلم تماما للعلاج، وهذا ما دفعهم للأخذ بيدي، والحمد لله أنا تعافيت من الإدمان منذ 7 سنوات و 5 شهور، ولم أنظر للمدة كما أنظر لهذا الإنجاز الذي حدث".
وقال المتعافي الثالث تامر يسرى، أحد المتعافين من الإدمان، إنه تعاطى المخدرات لمدة 23 عام، ووصل به الأمر إلي أن جلس في البيت حتي يتعافي ولم يتمكن من ذلك، مؤكدا أنه كان في طريقه إلي الضياع بسبب الإدمان الذي كان يدمر حياته ويغيره للأسوأ.
ويحكي تامر يسري البالغ من العمر 44 سنة، لـ " صدي البلد " حكايته مع الإدمان قائلا: بدأت في تعاطي المخدرات وعمري 15 سنة، كحب استطلاع مع بعض الأصدقاء في المكان الذي أعيش فيه، كنت أريد أن عرف ماذا يفعلون، ولم أتوقع أنني سأكون مدمن ويؤثر ذلك علي حياتي، وتحول الموضوع من حب استطلاع إلي عادة، ومن العادة إلي الضرورة ومن الضرورة إلي البقاء، وبعد ذلك سرت في هذا الطريق بشكل تدريجي، حتي تطور الأمر بشكل كبير.
وأضاف تامر: كانت حالتي سيئة، حتي وصلت لمرحلة تأكدت فعلا أنني مدمن، ولم أستطيع أن أبتعد عن المخدرات، ولكن كنت أنفي ذلك أمام الناس والمجتمع، لأنني كنت أتناول المخدرات لمدة 23 سنة، فإذا كانت المادة المخدرة غير موجودة في جسدي لمدة 3 ساعات فقط كنت أصبح شخص أخر غريب علي نفسي.
وحول سنوات مرضه بالإدمان قال تامر: كنت أشعر أني أعيش في صندوق زجاجي محبوس بداخله أري أصدقائي المتزوجين، والأشخاص الذين يعيشون الطبيعة من بعيد، وهم يقومون بدورهم في المجتمع وينتجون، وأصبحت المخدرات بالنسبة لي في المرحلة الأخيرة مجرد مسكن حتي أتمكن من التعامل مع الناس، وففوجئت أيضا أنني وصلت إلي مرحلة أن المخدرات هي التي تستخدمني، ولم أكن أنا الذي استخدمها، فعمري ينتهي وهي تزيد معي بدون أن أشعر.
وعن محاولات إقلاعه عن المخدرات، قال تامر: فكرت في الانتحار، وأصبحت أعيش في عزلة بشكل كبير جدا داخل البيت لأنني لم أستطيع أن أتعامل مع المجتمع مرة أخري، كما أنني حاولت أكثر من مرة أن أترك المخدرات وأنا في البيت ولكن لم أتمكن من ذلك، وبعدها كنت أجلس مع نفس الأشخاص وأعود إلي حياة المخدرات بسرعة كبيرة، كما أنني تلقيت العلاج 13 مرة في أماكن علاجية مختلفة وبأت بالفشل، لأنني كنت في كل مرة أذهب لتلقي العلاج هروبا من شئ معين منها: عدم وجود أمول للمخدرات، وأخرى هروبا من المجتمع، وعدم مواجهة الناس من كثرة الأخطاء، وجلست ما يقرب من شهرين في بيتي بدون طعام، لأن جميع الأشخاص الذي كنت استنفذ منهم الأموال، وكل من كان يدعمني ابتعد عني، وفي هذا الوقت توفي أبي وأمي، ولم يكن غير أشقائي.
وحول مرحلة التعافي أضاف تامر: ذهبت إلي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وتم علاجي في سرية تامة وبالمجان، فقمت بدفع جنيه واحد فقط ثمن التذكرة، وبعدها جلست مع الاخصائي، وهذا الرجل لمس بداخلي أنني يوجد لدي رغبة في العلاج والتعافي من المخدرات، فقام الاخصائي باحتجازي لمدة 90 يوم في التأهيل النفسي، وكنت أتلقي جروبات بشكل علاج جماعي يوميا حتي انتهيت من مدتي، وقبل أن أنهي مدتي بحوالي 15 يوما تم عمل خطة خروج لي لكي أتمكن من مواجهة المجتمع، وقاموا معي بدراسة حياتي في الخارج كيف تمشي، وعلاقتي بأشقائي، وما هي المشاكل الموجودة في حياتي، والضغوط التي أراها عقبة كبيرة جدا في مواجهة الحياة.
وأردف تامر: خرجت بعد أن أنهيت المرحلة العلاجية، وكنت أشعر أنني طفل صغير جاء للحياة من جديد ولم يمتلك شخصيته بشكل كبير، كما كنت أشعر بحالة اهتزاز في شخصيتي، ولم أملك المواجهه وحدي، وفي هذا الوقت كنت في احتياج للاحتواء من المكان، وبالفعل هذه هي طريقة العلاج مع صندوق مكافحة الإدمان علي طريقة المتابعة الأسبوعية أو علي الأقل يومين فقط في الأسبوع نذهب لعمل تحليل المخدرات، ونجلس مع الاخصائي الذي يعرف تماما قصتي، ونتكلم عن طريقة موجهتي للحياة، في أي شي أخطات، ولماذا لم أثق في نفسي، وبدأت في أخذ التوجيهات والإرشادات حتي استطيع أن أكمل في التعايش.
وتابع تامر: أكتشفت أنني فقدت مهارت التواصل مع المجتمع التعايش مع الأخرين، وكنت احتاج إلي أن أمتلك نفسي من جديد، وهذا اكتسبته من ترددي علي المتابعة لفترة كبيرة، حتي قمت باكتساب جزء كبير من الوعي والثقافة العلاجية وبدأت أنني أتطوع لمساعدة زملائي في المكان العلاجي، وأصبحت أعطيهم الإرشادات التي تعلمتها.
وأوضح تامر، أن صندوق مكافحة الإدمان قام بعمل دورات تدريبية للمتعافين، لتدريبهم علي المهن المختلفة مثل: التكييف والتبريد، وصيانة الموبيلات، وغير ذلك، وفي هذا الوقت عرضوا علي أن أقوم بأخذ دورة في صيانة الموبيلات، وبالفعل أخذت دورة كاملة، وأكتشفنا أننا نأخذ شهادة خبرة معتمدة في نهاية الدورة، وشنطة ألات العمل كاملة لكي نبدأ العمل في هذا المجال.
واستطرد تامر، أن هناك مشروعا في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يسمي " بداية جديدة " علي سبيل أننا نحتاج إلي أن نتواجد في المجتمع مرة أخري ويكون لدينا فرصة أن نقوم بعمل مشروع وندير حياتنا من جديد، فقدمت أوراقي لصندوق مكافحة الإدمان وقام بعمل دراسة جدوي، وقامت لجنة بمعاينة المكان، وبالفعل قاموا بصرف مبلغ 80 الف جنيه لي، فقمت بشراء بضاعة ووضعتها في المحل الذي تركه لي والدي وبدأت التواجد في المجتمع مرة ثانية.
وعن حياته الماضية قال تامر: "كنت متوفي بشكل مستمر جئت إلي الحياة من جديد، واليوم أصبحت أتعامل مع الناس، وأشعر بنفسي، ووجودي، ولدي شموخ غير عادي، فكنت مستسلم تماما للعلاج، وهذا ما دفعهم للأخذ بيدي، والحمد لله أنا تعافيت من الإدمان منذ 7 سنوات و 5 شهور، ولم أنظر للمدة كما أنظر لهذا الإنجاز الذي حدث".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سجن وموت وقرار.. متعافون يروون قصص إدمانهم وكيف أصبحوا رجال أعمال | فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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