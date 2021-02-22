عثمان: مركز العزيمة لعلاج الإدمان ببورسعيد يقدم الخدمات العلاجية إلى 6 الآف مريض سنويا مجانا

أكد عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن مركز تأهيل مرضي الإدمان ببورفؤاد
يعد أول مركز متخصص في تأهيل مرضي الإدمان في بورسعيد ويستفيد من خدماته محافظات "القناة – شمال سيناء "، لافتا الى انه تم تجهيزه وتأثيثه ليكون مركز تأهيل لمرضي الإدمان بطاقة استيعابية تصل لـ(80) سرير ويقدر عدد المستفيدين منه قرابة 6 آلاف سنويًا علي مستوي العيادات الخارجية والحجز الداخلي.
جاء ذلك خلال زيارة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بمرافقة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وبحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ، منذ قليل مركز العزيمة لتأهيل مرضي الإدمان بمدينة بور فؤاد وهو أحد المراكز العلاجية الثلاثة الذى تفضل رئيس الجمهورية بافتتاحهم مؤخرا بمحافظات " بورسعيد والبحر الأحمر ومطروح "، لخدمة ما يقرب من " 35 ألف" مريض إدمان سنويًا من أبناء هذه المحافظات والمحافظات المجاورة حيث قامت الوزيرة لتفقد العديد من المشروعات التابعة للوزارة .
وأضاف "عثمان "أن المركز " يضم صالة جيم – وورشة تدريب لتعليم المتعافين على المهن الحرفية التى يحتاجها سوف العمل ، مكتبة ، مسرح ، قاعات تدريب ، أنشطة رياضية ، تنس طاولة – بلياردو – قاعة كمبيوتر – أنشطة فنية
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