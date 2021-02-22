مصر تعرب عن تعازيها في مقتل السفير الإيطالي بالكونغو الديمقراطية

أعربت مصر، اليوم الاثنين، عن تعازيها في مقتل السفير الإيطالي لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية لوكا أتاناسيو.
وكتب السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - "نعرب عن خالص التعازي وصادق المواساة في مقتل السفير الإيطالي لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية لوكا أتاناسيو، وذلك إثر هجوم شنه مسلحون على قافلة للأمم المتحدة، مع الدعوات بأن يلهم الله أسرته وذويه الصبر والسلوان".
عزم
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