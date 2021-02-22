مصر تعرب عن تعازيها في مقتل السفير الإيطالي بالكونغو الديمقراطية

أعربت مصر، اليوم الاثنين، عن تعازيها في مقتل السفير الإيطالي لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية⁩ ⁧لوكا أتاناسيو⁩.

وكتب السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - "نعرب عن خالص التعازي وصادق المواساة في مقتل السفير الإيطالي لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية⁩ ⁧لوكا أتاناسيو⁩، وذلك إثر هجوم شنه مسلحون على قافلة ⁧للأمم المتحدة⁩، مع الدعوات بأن يلهم الله أسرته وذويه الصبر والسلوان".

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