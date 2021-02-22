نشر موقع دوت الخليج الإخباري ، عددا من الموضوعات نستعرضها من خلال التقرير التالي : عملية مدبرة.. أول تعليق من وزير الداخلية الليبي فتحي باشأغا بعد محاولة اغتياله وصف فتحي باشاغا وزير الداخلية محاولة اغتياله بأنها كانت "مخططة جيدا" وليست صدفة.. للمزيد اضغط هنا رئيس بعثة الزمالك فى السنغال: جاهزون لمواجهة تونجيث تحت أى ظروف ..للمزيد اضغط هنا طمأن المستشار اللواء عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك جماهير القلعة البيضاء على أحوال البعثة البيضاء بالسنغال قبل مواجهة تونجيث غدا .. للمزيد اضغط هنا الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة القرش.. فيديو كشفت الدكتور إيمان شاكر، وكيل مركز الأرصاد عن بعد بالأرصاد الجوية، حقيقة تعرض البلاد لعاصفة القرش.. للمزيد اضغط هنا كورونا يلتهم جزءًا من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي بعد 3 أشهر عزلًا للمرة الرابعة على التوالي، اضطر مستشفى زايد التخصصي لتأجيل خروج الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج التاسعة على شاشة التلفزيون المصري، عقب احتجازه منذ 3 شهور بعد إصابته بفيروس كورونا.للمزيد اضغط هنا بعد إصابة أحمد مكي بـ كورونا.. دوت الخليج يكشف حقيقة توقف تصوير مسلسل الاختيار 2 أكد مصدر مطلع في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" من داخل الشركة المنتجة للجزء الثاني من مسلسل الاختيار 2 ، أن العمل يواصل تصويره بشكل طبيعي، حتى بعد إصابة الفنان أحمد مكي أحد ابطال المسلسل بفيروس كورونا المستجد.. للمزيد اضغط هنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أهم الأخبار .. تعليق باشأغا على محاولة اغتياله.. تطورات أزمة بعثة الزمالك فى السنغال..وحقيقة توقف تصوير الاختيار 2 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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