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عملية مدبرة.. أول تعليق من وزير الداخلية الليبي فتحي باشأغا بعد محاولة اغتياله
رئيس بعثة الزمالك فى السنغال: جاهزون لمواجهة تونجيث تحت أى ظروف ..للمزيد اضغط هنا
الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة القرش.. فيديو
كورونا يلتهم جزءًا من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي بعد 3 أشهر عزلًا
بعد إصابة أحمد مكي بـ كورونا.. دوت الخليج يكشف حقيقة توقف تصوير مسلسل الاختيار 2
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أهم الأخبار .. تعليق باشأغا على محاولة اغتياله.. تطورات أزمة بعثة الزمالك فى السنغال..وحقيقة توقف تصوير الاختيار 2 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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