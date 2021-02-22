سفير مصر فى الكويت يلتقى نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع

جدة - نرمين السيد - التقى طارق القونى سفير مصر لدى دولة الكويت، اليوم الإثنين، بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتى الشيخ حمد جابر العلى الصباح، وبحضور رئيس مكتب الاتصال العسكرى.





وخلال اللقاء تم بحث مُجمل العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم التعاون بين البلدين. كما تقدم السفير القونى، بخالص التهانى والتبريكات للكويت قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة العيد الوطنى الستين وبمناسبة عيد تحرير دولة الكويت الثلاثين، راجيا أن يُعيد الله المناسبتين بالخير واليمن والبركات على الكويت الشقيقة.

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