النشرة المرورية : زحام بكورنيش العجوزة ومطلع كوبرى السيدة عائشة

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، إن الحركة المرورية، مساء اليوم الاثنين، يكون لها طابع خاص فى الفترة المسائية، مع البدء الفعلى للذروة الأسبوعية، حيث تشهد الطرق والمحاور معدلات سير تتراوح بين 65 إلى 70%.





وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على "الراديو9090"، تقديم الإعلامية شيماء، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام للقادم من سموحة ومتجه لمناطق فيكتور أمانويل، وبعض الأحجام فى محور أبو قير عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة.

وتابع صابر أن محافظة الغربية تشهد بعض الأحجام فى شارع الجلاء اتجاه الطريق الزراعى بمدينة طنطا، ومحافظة بورسعيد تشهد بعض الأحجام فى شارع سعد زغلول للمتجه إلى ميدان المنشية، ومحافظة الدقهلية تشهد بعضد الأحجام فى مدينة المنصورة للقادم من مناطق ميت غمر ومتجه لمدينة سندوب.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود عبدالرازق، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة المسائية.

وأوضح صابر أن الحركة المرورية أعلى قطاعات الطرق الدائرية، تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، عدا بعض الأحجام بمناطق الأعمال ومن أبرزها: أعلى منطقة الكنيسة للمتجه إلى المنيب، وأعلى الأوتوستراد للقادم من منطقة كارفور ومتجه لدار السلام ومنزل الأوتوستراد، ناصحا باستخدام نفق كارفور ودخول مناطق المعراج والخروج مرة أخرى على الأوتوستراد.

ونوه صابر على أن الحركة المرورية بمحافظة الجيزة، تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، عدا بعض الأحجام بكورنيش العجوزة، للقادم من شارع النيل ومتجه لمناطق الوراق، ناصحا باستخدام شارع السودان، مع نشر الخدمات المرورية تنفيذا لتوجيهات مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، الذى شدد على نشر الخدمات المرورية بمحاور المحافظة.

ونصح صابر فى محافظة القاهرة، بتجنب مطلع كوبرى السيدة عائشة، حيث يشهد أحجام للمتجه إلى مناطق القلعة، ناصحا باستخدام شارع الملك الصالح، والقصر العينى، مضيفا أن محور الفردوس يشهد بعض الأحجام للخارج من نفق الأزهر ومتجه لصلاح سالم، فى اتجاه مطار القاهرة، ناصحا باستخدام مناطق بين المقابر ومحور النصر.

واستطرد صابر أن مطلع كوبرى الفنجرى والحدائق للقادم من مدينة نصر ومتجه إلى مناطق الحدائق والزاوية، يشهد بعض الأحجام، ناصحا باستخدام شارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد، مضيفا أن مطلع كوبرى الحرفيين للقادم من موقف العاشر وكوبرى التعمير، ومتجه لجوزيف تيتو يشهد بعض الأحجام، ويفضل استخدام محور سعد الدين الشاذلى والخروج مرة أخرى لجوزيف تيتو.

واختتم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو 9090"، بتجنب استخدام كوبرى أكتوبر و15 مايو، واستخدام كبارى "الجلاء، الجامعة، عباس والساحل" لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.