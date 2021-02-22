صحة الشرقية: ضبط 868 مخالفة دوائية خلال حملة بالزقازيق

جدة - نرمين السيد - شنت إدارة التفتيش الصيدلى، وإدارة العلاج الحر، وإدارة مكافحة العدوى بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، ومفتشى الإدارة الصحية بالزقازيق، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، والرقابة التموينية، حملة للتفتيش على الصيدليات العامة، والمستشفيات غير الحكومية بمدينة بالزقازيق.





وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 868 "قرص/عبوة/وحدة/زجاجة"، لأدوية ومستلزمات طبية متنوعة، وتمثلت المخالفات المضبوطة ما بين أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة مجهولة المصدر بدون فواتير، وأدوية محفوظة فى درجة حرارة غير مناسبة، وأدوية متعلقة بالتأمين الصحى ووزارة الصحة، وأدوية منتهية الصلاحية معدة للبيع وغير صالحة للاستخدام الأدمى، وأدوية جدول أول سموم خاص بوزارة الصحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال المخالفات المضبوطة، وتحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة برقم 297، 298 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ بمركز شرطة الزقازيق.

وأكد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية المعنية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، مؤكدًا عدم التهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتى من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدمًا الشكر والتقدير لجميع فريق العمل المشارك فى الحملة، على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.

يأتى ذلك فى إطار خطة وزارة الصحة ومديرية الشؤون الصحية بالشرقية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الدوائية والطبية بالمحافظة.