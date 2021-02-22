عاجل.. السيسى يؤكد خصوصية العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين مصر وأمريكا

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بقائد القيادة المركزية الأمريكية فى زيارته إلى مصر، مؤكداً خصوصية العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتطلع لاستمرار تطوير التعاون الثنائى القائم فى جميع المجالات خاصةً على الصعيد العسكرى القائم والممتد بين البلدين على مدار العقود الماضية، وذلك على نحو يعزز من التعاون المثمر بين مصر والولايات المتحدة فى مواجهة التحديات المشتركة فى المنطقة.
من جانبه، أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية، الحرص على استمرار وتيرة التنسيق والتشاور المشترك مع مصر تجاه قضايا المنطقة وذلك فى اطار متانة العلاقات العسكرية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتى تعد جوهرية لمواجهة التحديات الراهنة التى تهدد أمن واستقرار المنطقة، أخذاً فى الاعتبار الدور المصرى المحورى والرئيسى لدعم السلام والاستقرار فى محيطها الاقليمى، خاصة الجهود المصرية الفعالة فى مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن اللقاء تناول سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائى بين البلدين على الصعيد العسكرى والأمنى ومكافحة الإرهاب وكذلك برامج التدريبات المشتركة وتبادل الخبرات، كما تم استعراض وجهات النظر والرؤى بشأن آخر التطورات بالنسبة لعدد من القضايا على المستوى الإقليمى، خاصةً فى الشرق الأوسط والقرن الأفريقى وشرق المتوسط، حيث تم فى هذا السياق التوافق على استمرار التشاور والتنسيق الثنائى المنتظم بين البلدين الصديقين تجاه تلك القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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