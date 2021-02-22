‪ وزير الطيران المدنى يرحب بالتعاون الدائم مع البرتغال فى صناعة النقل الجوى

جدة - نرمين السيد - يأتي ذلك فى إطار جهود وزارة الطيران المدنى، لدعم العلاقات الخارجية مع سفراء مختلف الدول لدى جمهورية مصر العربية.

وفى بداية اللقاء رحب الطيار محمد منار بالسفيرة، مؤكدًا على ترحيب مصر بالتعاون الدائم مع البرتغال فى كافة المجالات، خاصة مع عمق العلاقات التاريخية التى تربط البلدين.

وتناول اللقاء بحث دعم علاقات التعاون بين مصر والبرتغال فى مجال صناعة النقل الجوى من خلال تبادل الخبرات وزيادة حركة الشحن وتنشيط الحركة السياحية الوافدة الى مصر.

ومن جانبها أعربت سفيرة البرتغال عن سعادتها بهذا اللقاء المثمر، وأثنت على التطور الذى شهده قطاع الطيران المدنى المصرى خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى حرص الحكومة البرتغالية على تفعيل التعاون مع جمهورية مصر العربية فى مجال الطيران المدنى والسياحة حيث يعد السوق السياحى المصرى من الأسواق الجاذبة للشعب البرتغالى الذى يعشق الحضارة المصرية القديمة وزيارة المقاصد السياحية التاريخية وبخاصة مدينتى الأقصر وأسوان.