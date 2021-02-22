جدة - نرمين السيد - وشارك فى صلوات الترقية، الأحبار: الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، والأنبا غبريال أسقف بنى سويف، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لحدائق القبة، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فى أول أيام صوم نينوى .. ترقية المرشحين للأسقفية لرتبة القمصية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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