- 1/3
- 2/3
- 3/3
وأعرب السفير عبدالعاطى، بحسب بيان لوزارة الخارجية، عبر موقع "فيسبوك"، عن تطلع مصر لتعزيز العلاقات مع جورجيا على مختلف الأصعدة، مستعرضا الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة فى مصر، لا سيما مزايا الاستثمار فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وما تتضمنه من فرص واعدة للاستفادة بمزايا التصدير للسوق الإفريقى بدون قيود جمركية، استنادًا إلى اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.
ومن جانبه، نقل نائب وزير الخارجية الجورجى، تطلع بلاده لتطوير التعاون الثنائى فى مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن مصر تعد أحد أهم الوجهات السياحية لمواطنى جورجيا، فضلاً عن الأهمية التى توليها جورجيا للعلاقات الثنائية مع مصر على مختلف الأصعدة.
تم التطرق كذلك خلال المحادثات إلى التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية السلبية لجائحة كورونا، وجهود الحكومة المصرية على جميع الأصعدة لاحتواء الأزمة، فضلاً عن نجاح خطة الحكومة فى مواجهة الجائحة، والتى ارتكزت على تحقيق التوازن بين تطبيق الإجراءات الاحترازية، والدفع قدمًا نحو عودة النشاط الاقتصادى، مما أسفر عن نجاح الاقتصاد المصرى فى تحقيق أكبر نسبة نمو فى المنطقة.
وتبادل الجانبان الرؤى حول الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك، لا سيما الأوضاع فى الشرق الأوسط وإفريقيا، فضلاً عن استعراض الدور المصرى الإيجابى فى الأزمات التى تشهدها المنطقة بهدف دعم الاستقرار والأمن والسلام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نائب وزير الخارجية الجورجى: مصر أحد أهم الوجهات السياحية لمواطنى بلادنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.