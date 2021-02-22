نائب وزير الخارجية الجورجى: مصر أحد أهم الوجهات السياحية لمواطنى بلادنا

جدة - نرمين السيد - أجرى السفير بدر عبدالعاطى مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، اليوم الإثنين، مشاورات سياسية مع نائب وزير الخارجية الجورجى عبر الفيديو كونفرانس، بمشاركة السفير وائل النجار نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق دول شرق وجنوب أوروبا، تناولت سبُل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وجورجيا، وتبادل الرؤى حول الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.





وأعرب السفير عبدالعاطى، بحسب بيان لوزارة الخارجية، عبر موقع "فيسبوك"، عن تطلع مصر لتعزيز العلاقات مع جورجيا على مختلف الأصعدة، مستعرضا الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة فى مصر، لا سيما مزايا الاستثمار فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وما تتضمنه من فرص واعدة للاستفادة بمزايا التصدير للسوق الإفريقى بدون قيود جمركية، استنادًا إلى اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.

ومن جانبه، نقل نائب وزير الخارجية الجورجى، تطلع بلاده لتطوير التعاون الثنائى فى مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن مصر تعد أحد أهم الوجهات السياحية لمواطنى جورجيا، فضلاً عن الأهمية التى توليها جورجيا للعلاقات الثنائية مع مصر على مختلف الأصعدة.

تم التطرق كذلك خلال المحادثات إلى التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية السلبية لجائحة كورونا، وجهود الحكومة المصرية على جميع الأصعدة لاحتواء الأزمة، فضلاً عن نجاح خطة الحكومة فى مواجهة الجائحة، والتى ارتكزت على تحقيق التوازن بين تطبيق الإجراءات الاحترازية، والدفع قدمًا نحو عودة النشاط الاقتصادى، مما أسفر عن نجاح الاقتصاد المصرى فى تحقيق أكبر نسبة نمو فى المنطقة.

وتبادل الجانبان الرؤى حول الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك، لا سيما الأوضاع فى الشرق الأوسط وإفريقيا، فضلاً عن استعراض الدور المصرى الإيجابى فى الأزمات التى تشهدها المنطقة بهدف دعم الاستقرار والأمن والسلام.