صور.. زايد: مجمع الأقصر الطبى سيصبح صرحا كبيرا يخدم أهالى جنوب الصعيد

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جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، مجمع الأقصر الطبى الدولى "مستشفى الأقصر الدولى سابقًا"، بمحافظة الأقصر، اليوم الإثنين، يرافقها الدكتور أحمد السبكى، مساعد الوزيرة لشؤون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، والدكتور مصطفى غنيمة، مساعد الوزيرة لشؤون الطب العلاجى، والدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية، والمهندس أكرم سامى، معاون وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، والدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالأقصر.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام الصحى والتوعية والتواصل المجتمعى والسكانى، والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة راجعت الرسومات الهندسية للمبنى مع الشركة المنفذة لأعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بالمجمع، موضحا أن تكلفة الإنشاءات والتجهيزات تبلغ 1.2 مليار جنيه، واستمعت الوزيرة إلى شرح مفصل عن أقسام المجمع والخدمات الطبية التى من المقرر أن يقدمها للمواطنين، ضمن المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالأقصر.
وأشار مجاهد، إلى أن الوزيرة أكدت أن المجمع سيصبح صرحا طبيا كبير يقدم الخدمات الطبية لأهالى محافظة الأقصر وإقليم جنوب الصعيد بمختلف التخصصات، كما أوضحت أن المجمع يضم عدد من المبان التخصصية فى "أمراض الكلى، الرمد، مبنى طب أسرة"، بالإضافة إلى 22 عيادة خارجية بمختلف التخصصات الطبية، ومبنى للطوارئ، كما يضم المجمع بنك دم إقليمى، بالإضافة إلى وحدة "زرع النخاع"، وسكن للأطباء والتمريض مجهزين على أعلى مستوى، كما أشارت إلى الربط المميكن بين كافة العيادات بالمجمع.
ولفت إلى أن الوزيرة وجهت بسرعة الانتهاء من التجهيزات وفقا للمواعيد الزمنية المحددة، وتوريد الأجهزة الطبية وغير الطبية واختبارها للتأكد من كفاءتها قبل بدء التشغيل، كما وجهت بسرعة تطوير مبنى مديرية الشئون ومبنى هيئة الإسعاف بمحافظة الأقصر على أحدث النظم ووفقًا لأكواد البناء للمنشآت بالتأمين الصحى الشامل.
يذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل تضم 6 محافظات هم "الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء" والتى انطلقت بها المنظومة يوم 16 فبراير من العام الجارى، وبورسعيد التى انطلقت بها المنظومة بها فى يوليو 2019، بالإضافة إلى محافظتى السويس وأسوان والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.
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