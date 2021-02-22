عاجل.. السيسى يعرب عن تقديره للصين لإهدائها كميات من لقاحات كورونا إلى مصر

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس هنأ الرئيس الصينى بمناسبة احتفالات رأس السنة الصينية، مؤكدًا على قوة الدفع الكبيرة التى اكتسبتها العلاقات المصرية الصينية على مدار الأعوام الماضية فى إطار شراكة استراتيجية شاملة، وحرص مصر المستمر على الارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين، وإيجاد آفاق جديدة للعلاقات الثنائية، خصوصًا فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الصينية، ونقل التكنولوجيا والخبرات الصينية، فضلاً عن التعاون فى إطار مبادرة "الحزام والطريق"، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين فى التقدم والتنمية.

كما أشاد الرئيس السيسى، بالدعم المتبادل خلال أزمة وباء كورونا كدليل على عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، معربًا عن التقدير لقرار الصين بإهداء كميات من لقاحات كورونا إلى مصر لتطعيم المواطنين، وتطلع مصر فى هذا السياق لتعزيز التعاون والتنسيق فى هذا المجال بين جهات تقديم الرعاية الصحية بالبلدين لنقل الخبرات والإمكانات الصينية.

من جانبه، أشار الرئيس الصينى، إلى أن التعاون بين البلدين فى مجال مكافحة كورونا يأتى انعكاسًا لما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مصر والصين من مراحل متقدمة وعلاقة استراتيجية غير مسبوقة، والتى تعد نموذجًا مثاليًا للتعاون بين الصين وسائر الدول العربية والإفريقية، مؤكدًا الاهتمام المتبادل لدى بلاده للعمل على تعزيز التعاون المشترك بين السلطات المختصة فى البلدين فى إطار جهود احتواء فيروس كورونا، واستعداد الصين لنقل خبرتها وتجربتها فى هذا الصدد إلى مصر، إلى جانب توفير احتياجاتها من اللقاحات، وذلك فى إطار علاقة الصداقة الوثيقة بين البلدين، فضلاً عن التعاون المثمر والروح البناءة التى شهدتها العلاقات المشتركة بين الصين ومصر فى مواجهة أزمة كورونا فى بدايتها، ومشيدًا فى هذا الإطار بالتعامل الناجح لمصر فى احتواء تداعيات الجائحة.

وأكد الرئيس شى جين بينج، حرص الصين المستمر على الارتقاء بشراكتها الوثيقة مع مصر فى جميع المجالات، وتوسيع وتنويع أطر التعاون المختلفة، بما فيها المحافل الدولية متعددة الأطراف، وذلك على نحو يلبى طموحات وتطلعات الشعبين والبلدين الصديقين، لا سيما فى ضوء الأهمية المحورية لمصر بمنطقتى الشرق الأوسط وإفريقيا، إلى جانب ما تشهده مصر من نهضة تنموية واقتصادية لافتة فى ظل رؤية استراتيجية متكاملة الجوانب بقيادة الرئيس السيسى.