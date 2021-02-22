البيئة تعلن انطلاق مسابقة قارون 66 بالتعاون مع المغامر عمر سمرة

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الاثنين، أن الوزارة نجحت فى تحقيق الهدف الحقيقى من تطوير المحميات الطبيعية، وهو الترويج للإمكانيات التى تتمتع بها بما فى ذلك قدرة الإنسان على التصالح مع الطبيعة وإقامة أنشطة وممارسات مسئولة للتمتع بتلك الطبيعة المتنوعة فى مصر من خلال حملة إيكو إيجيبت للترويج للسياحة البيئية.





وأضافت، أن الحملة حاليا تعمل على الترويج للسياحة البيئية فى مصر بشكل مختلف من خلال أنشطة جديدة ومنها تنظيم مسابقة "قارون 66" للجرى بالتعاون مع المغامر عمر سمرة كأحد سبل الترويج للمحميات بخلق منتج قادر على جذب فئات كبيرة من المجتمع والشباب للمحميات والتصالح مع الطبيعة و تقدير قيمتها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بالمركز الثقافى البيئى التعليمى "بيت القاهرة" للإعلان عن انطلاق مسابقة "قارون 66" للجرى يوم الجمعة الموافق 26 فبراير الجارى بمحمية بحيرة قارون بمحافظة الفيوم بالتعاون مع المغامر المصرى عمر سمرة .

وأوضحت فؤاد، أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير المحميات و دمج السكان المحليين بها مضيفة ان الوزارة تعمل خلال هذه الفترة على فتح ذراعيها لرواد السياحة البيئية لتقديم نماذج للأنشطة الصديقة للبيئة والتى تربط الانسان بالطبيعة لنعطى رسالة للمواطن المصرى أن مصر وهى فى مراحل التنمية فى كافة قطاعاتها قادرة على تنمية وتطوير محمياتها والحفاظ عليها مع اخراج منتج جديد، بالإضافة إلى التأكيد للعالم أننا قادرين على التصالح مع الطبيعة وإخراج منتج يعطى للعالم صورة مختلفة عن مصر خاصة فى ظل جائحة انتشار فيروس كورونا عالميا.

وشددت "فؤاد" على استكمال الوزارة اعدادها للدراسات والسياسات والادالة الإرشارية للممارسات المستدامة والسياحة الببئية ومعايير إقامة المنتجعات البيئية بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار.

وتقدمت وزيرة البيئة بالشكر والتقدير لمنظمى هذا الحدث الرياضى الهام من خلال حملة إيكو إيجيبت والذى يجمع بين السياحة و البيئة بتصدر منتج السياحة البيئية الاستثمار بمصر مضيفة أننا قادرين على الاستثمار والاستمتاع بالطبيعة المميزة التى تتمتع بها مصر مع حمايتها والحفاظ عليها للاجيال القادمة.

وتقدم المغامرة عمر سمرة بالشكر والتقدير للدكتورة ياسمين فؤاد، على تبنيها هذا الحدث والذى يحاول صياغة علاقة جديدة بين الإنسان والطبيعة من خلال ممارسة الأنشطة الرياضية والسياحية فى الأماكن المفتوحة بالمحميات حيث يقام سباق "قارون 66" بالفيوم و الذى نأمل ان يكون بداية للتعاون وفتح مجال جديد للسياحة البيئية.