صور.. وزيرة الصحة تشيد بمستوى التجيهزات بمستشفى إيزيس التخصصى بالأقصر

جدة - نرمين السيد - تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، مستشفى إيزيس التخصصى "البياضية سابقًا"، فى إطار زيارتها الميدانية بمحافظة الأقصر، لمتابعة العمل بمنظومة التأمين الصحى الشامل.





ورافق الوزيرة خلال جولتها كل من الدكتور أحمد السبكى، مساعد الوزيرة لشؤون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، والدكتور مصطفى غنيمة، مساعد الوزيرة لشئون الطب العلاجى، والدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية، والمهندس أكرم سامى، معاون وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، والدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالأقصر.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام الصحى والتوعية والتواصل المجتمعى والسكانى، والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة تفقدت أعمال التجهيزات الجارية بأقسام المستشفى المختلفة، وتفقدت غرف العمليات واطمأنت على جاهزيتها وتوافر أجهزة التخدير، كما تفقدت حضانات الأطفال، وعيادات الغسيل الكلوى، مشيدة بمستوى التجيهزات بالمستشفى وفقًا لأعلى معايير الجودة، لضمان تقدم خدمات طبية ذات جودة عالية فى تخصصات النساء والولادة.

وأضاف مجاهد، أن الوزيرة أشارت إلى أن المستشفى سيعمل بالمرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر، لتقديم خدمات النساء والولادة، والأمومة والطفل، والأطفال المبتسرين، والغسيل الكلوى، كما أوضحت أنه أول مستشفى متخصص فى النساء والولادة لخدمة أهالى جنوب الصعيد، حيث يضم 28 سريرًا، و29 ماكينة غسيل كلوى، و20 عيادة خارجية، و5 معامل تحاليل، ووحدة عناية مركزة بطاقة 10 أسرة، و4 غرف عمليات، و30 حضانة للأطفال.

وتابع أن الوزيرة حرصت خلال جولتها على مراجعة ملفات المرضى بالمستشفى، للوقوف على الحالة الصحية والخدمات المقدمة للمرضى، مشيدة بالنموذج الموحد لملفات المرضى والذى يضمن سهولة الرجوع إلى البيانات وتوضيح التفاصيل المتعلقة بمتابعة الحالة الصحية للمترددين على المستشفى.

وأضاف أن الوزيرة وجهت الشكر لجميع الأطقم الطبية لما يبذلونه من جهد فى تطبيق المنظومة الجديدة، مؤكدة لهم أهمية الاستفادة من التدريبات التى توفرها الوزارة للأطقم الطبية لإتاحة فرص التعليم الطبى المستمر، كما حثتهم على الانضمام إلى البرامج التدريبية التى يتم تنفيذها بالتعاون مع كلية طب جامعة هارفارد، بالإضافة إلى الاستفادة من البرامج التدريبية التى يتم إتاحتها "online" عبر المنصة الإلكترونية "L.M.S".

ومن جانبهم وجه الأطقم الطبية الشكر للوزيرة لحرصها على الزيارات الميدانية والتى يتم من خلالها الاستماع إليهم والوقوف على متطلباتهم، كما حرصوا على التقاط صور تذكارية مع الوزيرة.

يذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل تضم 6 محافظات هم "الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء"، والتى انطلقت بها المنظومة يوم 16 فبراير من العام الجارى، وبورسعيد التى انطلقت بها المنظومة بها فى يوليو 2019، بالإضافة إلى محافظتى السويس وأسوان، والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.