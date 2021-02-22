سفير الفلبين بالقاهرة يزور مسار العائلة المقدسة بسمنود

جدة - نرمين السيد - وكان فى استقبال السفير، الأنبا كاراس أسقف عام المحلة، وتوابعها وآباء الكنيسة، حيث قاموا بشرح توضيحى لمكانة الكنيسة الأثرية والتاريخية والروحية باعتبارها إحدى نقاط مسار العائلة المقدسة.

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