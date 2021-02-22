ننشر تفاصيل امتحانات العام الدراسي 2020-2021 لطلاب مدارس المتفوقين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل امتحانات العام الدراسي 2020- 2021 لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM)، مؤكده نظراً للطبيعة الخاصة لمدارس Stem، ستظل الامتحانات كما هو متبع في الأعوام السابقة.
وفي سياق متصل كانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني امتحانات الصف الرابع ٢٨ فبراير الصف الخامس الثلاثاء 1 مارس، والصف السادس 2 مارس.
طلاب الإعدادية الشهادة الاعدادية سوف تؤدي امتحان موحد يوم ٧ مارس في جميع المواد "غير مضافة للمجموع" أما بالنسبة للصف الأول الإعدادي يؤدي الامتحان 3 مارس، والصف الثاني الإعدادي 4 مارس.
الأول والثاني الثانوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين "الأول الثانوي والثاني الثانوي" في الفترة من ٢٧ فبراير حتى 11 مارس ٢٠٢١.
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