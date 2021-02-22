سفير مصر في الكويت يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع

التقى، اليوم ٢٢ فبراير ٢٠٢١، السفير طارق القوني سفير جمهورية مصر العربية في دولة الكويت وبحضور رئيس مكتب الاتصال العسكري، بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح. وقد تم خلال اللقاء بحث مُجمل العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم التعاون بين البلدين. كما تقدم السفير القوني بخالص التهاني والتبريكات للكويت قيادة وحكومة وشعباً بمناسبة العيد الوطني الستين وبمناسبة عيد تحرير دولة الكويت الثلاثين، راجياً أن يُعيد الله المناسبتين بالخير واليمن والبركات على الكويت الشقيقة.

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