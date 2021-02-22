مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية يعقد جلسة مشاورات سياسية مع نائب وزير...

أجرى السفير د. بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، مشاورات سياسية مع نائب وزير الخارجية الجورجي عبر الفيديو كونفرانس، بمشاركة السفير وائل النجار نائب مساعد وزير الخارجية لشئون شرق دول شرق وجنوب أوروبا، وذلك لتناول سبُل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وجورجيا، وتبادل الرؤى حول الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

وقد أعرب السفير عبد العاطي عن تطلع مصر لتعزيز العلاقات مع جورجيا على مختلف الأصعدة، مستعرضاً الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في مصر، لا سيما مزايا الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وما تتضمنه من فرص واعدة للاستفادة بمزايا التصدير للسوق الأفريقي بدون قيود جمركية، استناداً إلى اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية. ومن جانبه، نقل نائب وزير الخارجية الجورجي تطلع بلاده لتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن مصر تعد أحد أهم الوجهات السياحية لمواطني جورجيا، فضلاً عن الأهمية التي توليها جورجيا للعلاقات الثنائية مع مصر على مختلف الأصعدة.

تم التطرق كذلك خلال المحادثات إلى التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية السلبية لجائحة كورونا، وكذا الجهود التي قامت بها الحكومة المصرية على كافة الأصعدة لاحتواء الأزمة، فضلاً عن نجاح خطة الحكومة في مواجهة الجائحة، والتي ارتكزت على تحقيق التوازن بين تطبيق الإجراءات الاحترازية، والدفع قدماً نحو عودة النشاط الاقتصادي، مما أسفر عن نجاح الاقتصاد المصري في تحقيق أكبر نسبة نمو في المنطقة.

قام أيضاً الجانبان بتبادل الرؤى حول الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك، خاصةً الأوضاع في الشرق الأوسط وأفريقيا، فضلاً عن استعراض الدور المصري الإيجابي في الأزمات التي تشهدها المنطقة بهدف دعم الاستقرار والأمن والسلام.