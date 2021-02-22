حالة الطقس غداً الثلاثاء.. سقوط أمطار غزيرة ثلجية والآرصاد تحذر من منخفض جوي

استمرار حالة عدم الاستقرار التى تشهدها مصر هذه الأيام، كما أكدت هيئة الأرصاد الجوية المصرية فى تقريرها عن حالة الطقس غدًا الثلاثاء، وتبلغ ذروتها يوم الثلاثاء نتيجة وجود منخض جوي فى طبقات الجو العليا يتزامن مع وجود منخفض جوي في البحر الاحمر وزيادة الضغط الجوي نسبيًا على السعودية يدفع رطوبة البحر الأحمر تجاه السواحل المصرية.

الطقس غدا وتوقعات الارصاد

و هيئة الأرصاد الجوية توقعت سقوط أمطار غزيرة إلي متوسطة تكون رعدية أحيانًا على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربي، كما تسقط أيضًا أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق شمال الوجه البحرى، وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على ووسط سيناء وبعض مناطق السواحل الشمالية الشرقية،

حالة الطقس غدًا الثلاثاء

وتسقط أمطار غزيرة إلي متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتكون الأمطار متوسطة رعدية أحيانًا علي سلاسل جبال البحر الأحمر وبعض مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما توقعت هيئة الارصاد الجوية المصرية.

وتكون الأمطار متوسطة إلى خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، وتكون الرياح نشطة على كافة أنحاء الجمهورية يوم الثلاثاء تؤدي إلى اضطراب الملاحبة البحرية فى البحر الأحمر.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة الكبري ومدن القناة العظمي بين 17 و18 درجة والصغري بين 8 و9 درجات.

السواحل الشمالية الغربية غدًا العظمي بين 17 و18 درجة والصغري بين 10 و11 درجة.

السواحل الشرقية ووسط سيناء فيتوقع أن تكون العظمي بين 17 و18 درجة والصغري بين 11 و12 درجة.

جنوب سيناء ومنطقة خليج السويس وشمال الصعيد العظمي تتراوح بين 19 و20 درجة والصغري بين 8 و12 درجات.

حالة الطقس غداً ووكيل مركز الاستشعار

والدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، كشفت تفاصيل موجة الطقس غير المستقرة المتوقعة خلال اليومين المقبلين، مؤكدة أن الأمطار التي تضرب غرب البلاد والسواحل الشمالية تتراوح حدتها بين متوسطة وغزيرة ورعدية على بعض المناطق، ومع دخول الليل تصل الأمطار إلى شمال البلاد والدلتا لتتراوح حدتها من خفيفة إلى متوسطة.

حالة الطقس غداً والبرودة

وتابعت شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أيمن، ببرنامج "صباح البلد" اليوم الاثنين: "درجات الحرارة ارتفعت تدريجيا الأيام الماضية لتتراوح ما بين 18 و19 درجة على القاهرة، مع استمرار انخفاضها خلال ساعات الليل لتصل إلى 7 درجات وهو ما يزيد الإحساس بالبرودة"، لافتة إلى أنه من المتوقع تعرض غرب البلاد لحالة من عدم الاستقرار تتمثل في أمطار على السلوم ومطروح، وتمتد إلى الإسكندرية.

حالة الطقس غداً وعدم الاستقرار

ووضحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة من عدم الاستقرار تضرب معظم أنحاء الجمهورية ابتداء من غد الثلاثاء لتتعرض السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء والقاهرة وبعض مناطق شمال الصعيد لأمطار تتراوح حدتها من متوسطة إلى غزيرة.

حالة الطقس غداً وسقوط ثلج

لافتة أنها تكون رعدية ومصحوبة بكرات الثلج على بعض المناطق، متوقعة سقوط كرات ثلج على بعض المدن الجديدة بالقاهرة، و تشهد البلاد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة يوم الثلاثاء لتصل إلى 17 درجة على القاهرة، مع نشاط للرياح لكن بصورة أقل من الأسبوع الماضي لتتراوح سرعتها ما بين 40 و50 كيلو مترا/ الساعة، متوقعة أن تكون كميات مياه الأمطار أكثر غزارة من الأيام الماضية.