الصحة تتسلم 300 ألف جرعة من لقاح كورونا الصيني مساء اليوم

أكدت وزارة الصحة والسكان، استقبال مصر اليوم 300 ألف جرعة من لقاح كورونا الصيني "سينوفارم"، كهدية من الصين للقاهرة في إطار الدعم الذى تقدمة الصين لمصر علي ضوء العلاقات الوطيدة بين بكين والقاهرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، تتابع وتبذل جهداً كبيراً على ضوء توجيهات القيادة السياسية لتوفير لقاحات كورونا لتأمين المصريين ضد عدوى كورونا المستجد.

وأوضح، أنه مع نهاية الشهر الجارى ستبدأ مصر في تلقي 8.6 مليون جرعة من لقاح أسترازينكا عبر التحالف الدولي الجافي علي أن تكون الدفعة الأولي بواقع 2 مليون جرعة، ويتم استكمال توافد باقي الدفعات تباعاً.

وأشار إلى أن لقاحات كورونا آمنة ولا يوجد أفضلية للقاح علي الآخر، وإنما كل اللقاحات تسهم في تكوين الأجسام المضادة التى تحمى من العدوى أو الدخول في مضاعفات جرائها، مشيراً إلى أن هناك توسعا كبيرا في التطعيمات سيكون خلال الساعات القليلة المقبلة بعد توفير كافة الجرعات.

وتابع: نستعد حاليا لاطلاق موقع تسجيل وحجز لقاح كورونا خلال الإسبوع المقبل، مؤكداً أنه يتم تخزين لقاحات كورونا في مخازن فاكسيرا والمخزن القومى للقاحات كورونا بحلوان، وأن هناك نظاما يضمن سلامة اللقاحات وأمانها للفئات الأولي بالتطعيم.

وقال إنه لن يكون هناك أولوية في المرحلة الأولي إلا للفئات الأولي بالتطعيم ككبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لافتاً إلى جهود اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في وضع أولويات اللقاحات التي تحصل عليها مصر لاختيار الأفضل، والفئات المستحقة لتلقي اللقاح وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى تلقي الأطقم الطبية الجرعة الأولى للقاح بمستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة والمستشفيات الجامعية، مؤكدة أنه لم يتم رصد أي أعراض جانبية خطيرة على الذين تلقوا اللقاح.

وقال: تعاقدت مصر على 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا، لافتا إلى أن مصر أول دولة في أفريقيا تحصل على اللقاحات وتبدأ بتطعيم الأطقم الطبية، كما أشارإلى أن جميع اللقاحات التي يتم الحصول عليها يتم منحها موافقة استخدام طوارئ من خلال هيئة الدواء المصرية والمعامل التابعة لها والتأكد من فاعلية اللقاحات ومأمونيتها.

وذكر أن الموقع الإلكترونى سيسمح بتسجيل، كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ومرضى الأورام، مشيراً إلى أنه تم توفير أماكن مخصصة لتلقي اللقاحات للمواطنين بالـ 27 محافظة على مستوى الجمهورية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف .