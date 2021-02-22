طوارئ فى المحليات والمحافظات لمواجهة سوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيء

أعلنت وزارة التنمية المحلية حالة الطوارئ، فى إطار توقعات هيئة الأرصاد الجوية ومركز التنبؤ بالأمطار بوزارة الرى بعدم الاستقرار فى الاحوال الجوية خلال اليومين القادمين وسقوط الأمطار على بعض المحافظات.

ووجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، برفع درجة الاستعداد والطوارئ في المحافظات التى من المتوقع أن تشهد حالة من عدم الاستقرار فى الطقس وسقوط الأمطار الغزيرة ومن بينها المحافظات الساحلية، وطالب غرفة العمليات المركزية بالوزارة بمتابعة كافة التطورات بالمحافظات على مدار اليومين القادمين حتى استقرار الحالة الجوية ، كما وجه وزير التنمية المحلية من السادة المحافظين بفتح غرف العمليات بالمحافظات وعلى مستوى المراكز والمدن والاحياء ، وتواجد فرق الطوارئ والمعدات اللازمة لمواجهة سقوط الأمطار فى المواقع المتوقع سقوط الأمطار بها.

وأشار شعراوى إلى ضرورة التنسيق المستمر والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحى وادارات المرور والحماية المدنية والصحة للتعامل مع أى أحداث طارئة بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة، مؤكداً علي ضرورة استمرار المتابعة الميدانية لجاهزية بالوعات الصرف الصحي والمعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، والقيام بأعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظات، وطالب " شعراوى" المحافظين بضرورة التنبية على القيادات المحلية من رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية بالتواجد فى الشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة وعدم تعطيل الحركرة المرورية بالشوارع.

وأهاب وزير التنمية المحلية بالمواطنين في المحافظات التي ستشهد سوء الأحوال الجوية والمتوقع سقوط الأمطار عليها بتوخي الحيطة والحذر عند النزول من منازلهم حرصاً على سلامتهم، ووجه شعراوى السادة المحافظين بتعميم بعض التوصيات والارشادات التى تهم صحة وسلامة المواطنين ومنها تجنب القيادة السريعة على الطرق والإبتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر و تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان .