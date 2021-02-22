أصيب بحالة هياج.. ضبط فرد شرطة بمرور بني سويف لإطلاق النار على اثنين من زملائه

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط فرد شرطة من وحدة مرور بني سويف عقب قيامه بإطلاق الرصاص على اثنين من زملائه أفراد الشرطة العاملين بوحدة المرور عقب إصابته بحالة هياج مفاجئ واضطراب في الوعى والهزي بكلمات غير مفهومة تعبر عن إصابته بحالة اختلال نفسي.

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