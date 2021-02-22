التعليم تعلن فتح باب التقدم لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الدولية الحكومية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التقدم للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية الدولية الحكومية (فرع العبور – فرع الشروق – فرع بورسعيد1 – فرع بورسعيد 2 – فرع طنطا – فرع المنصورة – فرع الاسكندرسة – فرع دمياط – فرع زهراء مدينة نصر – فرع مصطفى النحاس – فرع السادس من اكتوبر 1 – فرع السادس من اكتوبر 2 ).

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن باب التقديم بدأ اليوم الإثنين 22 فبراير 2021 إلى يوم الخميس الموافق 25 مارس 2021 إلكترونيا، من خلال الرابط الخاص بكل فرع، والذي يتم نشره على الصفحة الرسمية الخاصة بكل فرع من فروع المدارس الدولية، ولن يتم قبول أي طلبات بعد المواعيد المحددة وتتساوى الفرص لجميع الطلبات المقدمة.

وحددت الوزارة شروط الالتحاق برياض الأطفال منها ألا يقل سن الطفل عن 4 سنوات، ولا يزيد عن 4 سنوات و 11 شهرا و 29 يوما في أول أكتوبر القادم و أن يكون الطالب سليما وخاليا من أي إعاقات نفسية و ذهنية أو أي نوع من أنواع الإعاقة التي تحتاج برامج خاصة وأن يكون كلا الوالدين حاصلين على مؤهل جامعي عال، بشرط أن يكون الطفل تحت ولايته أو وصايته قانونا.

وأشارت إلى أنه فى حالة عدم وجود الأبوين يتم تقديم توكيل رسمي موثق في الشهر العقاري بمقر عمل ولي الأمر ، على ان يكون التوكيل بالتقدم الى المدارس الرسمية الدولية، ولابد أن يجتاز الطفل الاختبارات المطلوبة في ( المظهر الشخصي - السلوك - مهارات الرياضيات - المعرفة والمعلومات العامة - المهارات الحركية - مهارات التفكير وفي حالة اجتياز الطفل للمهارات المطلوبة يتم تحديد موعد لمقابلة ولي الأمر، وإذا لم يجتاز الطفل الاختبارات المطلوبة لن يتم تحديد موعد لمقابلة ولي الأمر.

وتابعت أنه لابد من حضور الوالدين معا أو الوصي القانوني على الطفل للمقابلة الشخصية ويتم تقييم الوالدين أو الوصي القانوني على الطفل وفقا لضوابط منها: معلوماته - قناعاته - سلوكه في تربية طفله - التعامل مع الآخرين بما يتلاءم مع منظومة المدرسة التربوية وحسن التعاون مع إداراتها، ويتم قبول الأطفال طبقا للأفضلية المطلقة لمجموع الدرجات، وفي حالة تساوي درجة اختبار القبول: يكون السن شرطا تفضيليا بحيث يؤخذ الأكبر سنًا.

وتابعت الوزارة: فى حال قبول الطالب يتم سداد المصروفات المطلوبة واستكمال الملف خلال أسبوعين من إعلان النتيجة وإلا يسقط حق الطالب في القبول ويقوم ولي الأمر بالتوقيع على إقرارات بالالتزام الكامل بالنظم المالية و الإدارية والتعليمية مع الالتزام بقواعد و شروط القبول ويقر ولي الأمر بأن الطالب غير مقيد بأي مدرسة أخرى.