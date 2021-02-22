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الزمالك وتونجيث السنغالي.. «كاف» يخطر الأبيض برفض تأجيل المباراة 24 ساعة

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رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طلب نادى الزمالك بتأجيل مباراة الفريق أمام مضيفه تونجيت السنغالي فى الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها غدا الثلاثاء.

 

واستند "كاف"، فى رفضه، على وصول بعثة الزمالك للسنغال قبل المباراة بأكثر من 24 ساعة، ما اعتبره لا يندرج تحت بند الظرف الطارئ.

 

ويستعد الفريق لمواجهة تونجيت السنغالي غدا الثلاثاء، في الجولة الثانية لمنافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

وكانت اللجنة المكلفة بادارة نادي الزمالك طلبت تأجيل مباراة الفريق أمام مضيفه تونجيث السنغالي، وخاطبت اللجنة الاتحاد المصري لكرة القدم، ليقوم بدوره بمخاطبة الاتحاد الإفريقي "كاف" لتأجيل المباراة لمدة 24 ساعة، وذلك وفقا للائحة والتي تنص على إمكانية تأجيل المباراة في حالة وجود ظرف طارئ.

 

وكانت بعثة الفريق قد تأخرت في الوصول للسنغال؛ بسبب ظروف الطيران قبل أن تتدخل الإدارة وتخاطب الجهات المسئولة التي أنهت الأزمة ووصلت البعثة مساء اليوم للسنغال.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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