موعد وصول شحنة لقاح كورونا القادمة من الصين

كشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولى، أن شحنة لقاح كورونا الصينى، سينوفارم، والتى أهدتها الصين إلى مصر، من المقرر أن تصل قرية البضائع بمطار القاهرة الدولى، فى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.
وأضافت المصادر، فى تصريحات صحفية، أن الشحنة سوف تصل على متن طائرة شحن جوى تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران تحمل رقم 3002 قادمة من العاصمة الصينية بكين بواقع 300 ألف جرعة.
وتواصل الحكومة رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن (105، و15335) ورقم الواتساب (01553105105)، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.
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