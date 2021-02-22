بلاغ من نقابة الصيادلة للنائب العام ضد تطبيق "فيزيتا"

تقدمت النقابة العامة لصيادلة مصر، ببلاغ للمستشار حمادة الصاوى النائب العام حمل رقم 7552 بتاريخ 21/2/ 2021ضد تطبيق شركة "فيزيتا" لقيام الشركة بالاتجار فى الادوية وبيعها للجمهور عن طريق تطبيق الكترونى يسمى "فيزيتا"، إضافة إلى قيام الشركة بحملة اعلانات واسعه على القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعى وبالطرق العامة مما يعد مخالفة للقوانين.

كما سبق وتقدمت النقابة ببلاغات ضد تطبيق فيزيتا لكل من رئيس جهاز حماية المستهلك حمل رقم 5981 بتاريخ 19/10/2020 ، وببلاغ لمدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات حمل رقم 49 بتاريخ 18/10/2020.

وخاطبت النقابة العامة ايضًا نقابة صيادلة القاهرة الفرعية لتحويل مؤسس الشركة الصيدلى (ميشيل برسوم ميخائيل) للجنة التحقيق بالنقابة الفرعية للتحقيق معه فى المخالفات المنسوبة اليه.

وأوضحت النقابة ان الشركة قد ارتكبت بذلك عدة مخالفات طبقا للقوانين الآتية:

اولا: مخالفة قانون مزاولة مهنة الصيدلة "رقم 127لسنة 1955"، وقيام الشركة بببيع الأدوية هو تعد صارخ على قانون المزاولة حيث يجرم هذا القانون بيع أى دواء للجمهور الإ عن طريق صيدلية مرخصة من وزارة الصحة يديرها صيدلى وهو ما خالفته الشركة بالتحايل واستخدام التطبيق بالتعامل المباشر مع الجمهور.

ثانيًا: مخالفة القانون رقم 175 لسنة 2018فى شان مكافحة جرائم تقنية المعلومات،حيث تقوم هذه الشركة باستخدام تطبيق الكترونى وموقعا وحسابا خاصا على شبكة المعلومات من اجل مزاولة نشاطها على الرغم من مخالفته للقانون .

ثالثًا: مخالفة الشركة ايضا للقانون رقم 206لسنة 2017بشأن الاعلان عن المنتجات والخدمات الصحية.

رابعًا: مخالفة قانون انشاء نقابة الصيادلة رقم 47 لسنة 1969، ولائحة اداب المهنة، اضافة الى مخالفة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.

واكدت نقابة الصيادلة فى بلاغاتها المتقدمة ان بيع الأدوية من خلال تطبيق" فيزيتا" يسبب اضرار جسيمة منها تسهيل بيع الأدوية المغشوشة وغير معلومة المصدر ، كما يعد التطبيق بابًا خلفىًا لبيع الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية ، اضافة الى اتاحة بيانات المريض بدون الية الحفاظ على سريتها.

الجدير بالذكر ان تلك التطبيقات المخالفة قد تفاقمت فى ظل أزمة كورونا واستغل الشركة وغيرها تلك الأزمة واستثمرتها لمزيد من التطبيقات بالمخالفة للقوانين.

وتهيب نقابة الصيادلة بالمواطنين عدم التعامل مع تلك التطبيقات حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.