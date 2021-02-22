تحيا_مصر_وعاش_السيسي يتصدر تويتر.. ومغردون: قائد عظيم

أعرب عدد من رواد السوشيال ميديا عن حبهم ودعمهم للرئيس السيسي خلال الفترة الأخيرة بعد تصريحاته الخاصة باستعداد مصر للدفاع عن حدودها وعمقها الاستراتيجي تجاه ما يحدث في ليبيا.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #تحيا_مصر_وعاش_السيسي، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.