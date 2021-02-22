أعرب عدد من رواد السوشيال ميديا عن حبهم ودعمهم للرئيس السيسي خلال الفترة الأخيرة بعد تصريحاته الخاصة باستعداد مصر للدفاع عن حدودها وعمقها الاستراتيجي تجاه ما يحدث في ليبيا.
ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #تحيا_مصر_وعاش_السيسي، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر #تحيا_مصر_وعاش_السيسي يتصدر تويتر.. ومغردون: قائد عظيم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.