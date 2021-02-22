رئيس الوزراء يستعرض ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي 21 / 22

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط؛ لاستعراض ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021 /2022.

وكانت الدكتورة هالة السعيد، عرضت في وقت سابق مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، مشيرة إلى أن معدل النمو الاقتصادي المتوقع للاقتصاد المصري حتى العام المالي (2023 - 2024)، مقارنة بحجم النمو الاقتصادي المتوقع لعدد كبير من الدول الأخرى، حيث أظهرت المقارنة أنه بحلول العام 2024، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموا يفوق نمو عدد من الاقتصادات حول العالم، وذلك وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في أكتوبر الماضي.كما عرضت الدكتورة هالة السعيد توقعات النمو الاقتصادي المصري من خلال 3 سيناريوهات محددة للتعافي، وأوضحت قيم الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي المقبل، وحجم الاستثمارات الكلية، والاستثمارات العامة، والاستثمارات الحكومية.وفي سياق متصل، تطرقت الوزيرة إلى الناتج المحلي الإجمالي المتوقع حسب الأنشطة الاقتصادية، موضحة أنه من المتوقع أن تحقق بعض الأنشطة معدلات نمو ملموسة، وتضم هذه الأنشطة: الغاز، والتشييد والبناء، والمطاعم والفنادق، وقناة السويس، وخدمات التعليم والصحة.

وتناولت وزيرة التخطيط، خلال الاجتماع، أهم المشروعات الحكومية بخطة العام المالي (2021 - 2022)، والتي تتمثل في مشروعات الأنفاق والكباري، و"المونوريل"، والقطار الكهربائي، وتنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، والاستمرار في إنشاء الجامعات التكنولوجية والجامعات الأهلية، واستكمال مشروع التأمين الصحي الشامل، ومشروعي: تبطين الترع والمصارف، والتحول الرقمي.