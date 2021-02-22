البيئة تعلن عن انطلاق مسابقة قارون 66 للجري للترويج السياحي

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة نجحت فى تحقيق الهدف الحقيقى من تطوير المحميات الطبيعية ، وهو الترويج للإمكانيات التي تتمتع بها بما فى ذلك قدرة الانسان على التصالح مع الطبيعة و إقامة انشطة و ممارسات مسئولة للتمتع بتلك الطبيعة المتنوعة فى مصر من خلال حملة ايكو ايجيبت للترويج للسياحة البيئية مضيفة ان الحملة حاليا تعمل على الترويج للسياحة البيئية فى مصر بشكل مختلف من خلال انشطة جديدة و منها تنظيم مسابقة قارون 66 للجرى بالتعاون مع المغامر عمر سمرة كأحد سبل الترويج للمحميات بخلق منتج قادر على جذب فئات كبيرة من المجتمع و الشباب للمحميات و التصالح مع الطبيعة و تقدير قيمتها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بالمركز الثقافى البيئى التعليمى بيت القاهرة للإعلان عن انطلاق مسابقة قارون 66 للجرى يوم الجمعة الموافق 26 فبراير الجارى بمحمية بحيرة قارون بمحافظة الفيوم بالتعاون مع المغامر المصرى عمر سمرة .

وأوضحت فؤاد أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير المحميات و دمج السكان المحليين بها مضيفة ان الوزارة تعمل خلال هذه الفترة على فتح ذراعيها لرواد السياحة البيئية لتقديم نماذج للأنشطة الصديقة للبيئة والتى تربط الانسان بالطبيعة لنعطى رسالة للمواطن المصرى أن مصر وهى فى مراحل التنمية فى كافة قطاعاتها قادرة على تنمية و تطوير محمياتها والحفاظ عليها مع اخراج منتج جديد بالاضافة الى التأكيد للعالم اننا قادرين على التصالح مع الطبيعة و اخراج منتج يعطى للعالم صورة مختلفة عن مصر خاصة فى ظل جائحة انتشار فيروس كورونا عالميا .

وشددت فؤاد على استكمال الوزارة اعدادها للدراسات و السياسات و الادالة الارشارية للممارسات المستدامة و السياحة الببئية ومعايير إقامة المنتجعات البيئية بالتعاون مع وزارة السياحة و الاثار.

و تقدمت وزيرة البيئة بالشكر و التقدير لمنظمى هذا الحدث الرياضى الهام من خلال حملة ايكو ايجيبت و الذى يجمع بين السياحة و البيئة بتصدر منتج السياحة البيئية الاستثمار بمصر مضيفة اننا قادرين على الاستثمار و الاستمتاع بالطبيعة المميزة التى تتمتع بها مصر مع حمايتهاو الحفاظ عليها للاجيال القادمة.

و تقدم المغامرة عمر سمرا بالشكر و التقدير للدكتورة ياسمين فؤاد على تبنيها هذا الحدث والذى يحاول صياغة علاقة جديدة بين الإنسان و الطبيعة من خلال ممارسة الأنشطة الرياضية و السياحية فى الأماكن المفتوحة بالمحميات حيث يقام سابق قارون 66 بالفيوم و الذى نأمل ان يكون بداية للتعاون و فتح مجال جديد للسياحة البيئية.