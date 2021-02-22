موعد صرف مرتبات فبراير 2021 لجميع العاملين في قطاعات الدولة المستحقة

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محمد سياف - ابو ظبي - موعد صرف مرتبات فبراير 2021 يبدأ من الغد الـ 23 من فبرایر، حيث أعلنت وزارة المالية عن صرف رواتب جمیع العاملین فى قطاعات الهیكل الإداري والوظیفي العام للدولة المستحقة لشهر فبرایر 2021

وأوضحت الوزارة أنه على الأرجح سوف تتم عملیة الصرف في مدة زمنیة لن تتجاوز الـ 4 أیام القادمة، وسوف تتم آلیة الصرف للرواتب عبر منابر الوزارة ومكاتبها التي تصل إلى 58 وجهة تابعة للدولة مما یسهل عملیة الصرف على المواطنين الموظفین في الدولة.

موعد صرف مرتبات فبراير للمجموعة الأولى

أكدت وزارة المالیة في إحدى تقاریرها السابقة أنه بدءًا من یوم الثلاثاء والموافق لـ 23 من شهر فبرایر لسنة 2021، سوف یتم صرف المرتبات الخاصة بالمجموعة الأولى، والتي تم تقدیر المنتفعين بها بـ 29 وزارة وجهات مستقلة، وأیضًا هیئات تابعة للدولة، وعلي رأس تلك القائمة هي كلا من: “وزارة الصحة، وكذلك وزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك التموین والتجارة الداخلیة، والنقل والمواصلات، والاتصالات وتكنولوجیا المعلومات، والقوى العاملة، ووزارة الإنتاج الحربي، وكذلك الهجرة والشئون الخاصة بالمصریین في الخارج، وبالتأكید وزارة الداخلیة، ووزارة الأوقاف، ووزارة الثقافة، والآثار، والسیاحة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانیة، والصناعة والتجارة الخارجیة، والطیران المدني، ووزارة البیئة، والبترول والثروات المعدنیة، بالإضافة إلى الجهات التابعة والهیئات الخدمیة والتى تشكل البنى التحتیة للمحافظات واقالیمها، وأیضا الجهات الخاصة بشئون مجلس النواب، والمجلس الاعلى لتنظیم الاعلام، والمجلسُ القومي لحقوق الانسان، والمجلسُ الأعلى للصحافة، والامانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والامانة العامة لمجلس الامن القومي، والجهاز المركزى للمحاسبات، ومجلس النواب”. لتكون تلك الوزارات والهیئات التابعة لها هي المجموعة الأولى والمستحقة لأولویة الحصول على الرواتب.

موعد صرف مرتبات فبراير 2021 المجموعة الثانیة

أما عن المجموعة الثانیة، والتي من المفترض أن یتم البدء في صرف رواتبها بدایة من یوم الأربعاء والموافق الـ 24 من فبرایر، والذي سوف یضم 19 وزارة وهیئات تابعة، ومستقلة أیضا، وسوف تشمل تلك المجموعة الوزارات الآتیة: التعلیم العالي، التنمیة المحلیة، العدل، الكهرباء والطاقةُ المتجددة، والتخطیط والتنمیة الاقتصادیة، والاستثمار والتعاون الدولي، كذلك هناك الجهات التابعة للحكومة على مستوى الجمهوریة وقطرها المصري، وبالإضافة إلى الهیئات القانونیة العلیا مثل: القضاء والنیابة العامة، وهیئة النیابة الإداریة، وهیئة قضایا الدولة، ومجلس الدولة، وهیئة الرقابة الإداریة، والهیئة العامة للرقابة المالیة، والمحكمة الدستوریة العلیا، دار الإفتاء المصریة، اللجنة العلیا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالیة، والجهاز المركزي للتنظیم ولإدارة. وهذه هي الفئات والشرائح المستحقة من المجموعة الثانیة.

موعد صرف مرتبات فبراير 2021 المجموعة الثالثة

كذلك سوف یتم صرف مرتبات فبراير 2021 الخاصة بالمجموعة الثالثة بدأ من یوم الخمیس المقبل والموافق الـ 25 من شهر فبرایر، والتي سوف یستفاد منها الموظفین العاملین في الـ 9 وزارات والجهات المستقلة الآتیة: “وزارة التربیة والتعلیم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والري والمواد المائیة، والخارجیة، والشباب والریاضة، والمالیة”. وكذلك هناك جهات تابعة وتخضع للهیكل الإداري للدولة ومنها: “هیئات الأزهر الشریف، رئاسة الجمهوریة، ورئاسة مجلس الوزراء، وسائر الجهات الأخرى”.

على أن یتم البدء في صرف الرواتب الأخرى لباقي الجهات الحكومیة بدءًا من یوم الأحد المقبل والموافق لـ 28 من فبرایر.