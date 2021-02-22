غدا.. شكرى يبحث مع نظيره المجرى تطوير العلاقات الثنائية المشتركة

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يبحث الوزيران العلاقات الثنائية المشتركة بين مصر والمجر، وكيفية العمل على توطيدها، كما يعقب اللقاء مؤتمر صحفي مشترك.
وكان سامح شكرى قد شارك منذ أيام فى جلسة الإحاطة التي عقدها السفير حمدى سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، والسفير أحمد عبد اللطيف مدير عام مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، والتي تعقد افتراضيا خلال الفترة من 1-5 مارس2021 بمدينة أسوان.
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