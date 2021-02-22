رئيس الرعاية الصحية من الأقصر : التأمين الصحى الشامل يهدف لتحسين الخدمات

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أحمدالسبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن منظومة التأمين الصحى الشامل، منظومة جديدة هدفها تحقيق تغطية صحية شاملة لكل المصريين، وتؤمن علاج كل المصريين من عمليات ورعاية وأدوية.





جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم الاثنين، مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إلى مستشفى الكرنك الدولى بمحافظة الأقصر، للاطمئنان على عمل المنظومة الجديدة بالمحافظة، حيث قام خلالها أيضًا بشرح مميزات المنظومة وأهدافها والتغيير الجذرى الذى أحدثته المنظومة فى الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين وذلك المترددين من المرضى وذويهم على المستشفى.

وأضاف الدكتور أحمد السبكى، أن هدف منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد تحسين الخدمات الطبية المقدمة مع ضمان التوزيع العادل والمساواة بين المواطنين، كما تهدف إلى التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، وتضمن الكفاءة والاستمرارية فى المنظومة الجديدة.

وتابع: نقوم بعمل حملات توعية بأهمية التسجيل الإلكترونى وفتح الملفات العائلية والفردية للانتفاع بالخدمات الصحية التى توفرها المنظومة، كما شرح رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية طريقة تقديم الخدمة الصحية للمواطن، والمحاور الأساسية التى تبنى عليها المنظومة بما يضمن تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد، والتى تشمل تأسيس المنشآت الصحية على أعلى مستوى من الجودة والتميز، وكذلك تجهيزها بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، إضافة إلى ميكنة الخدمات الصحية والتحول الرقمى الذى يسهم فى حصول المنتفعين على الخدمات الصحية بمل سهولة ويسر.

يشار إلى أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تفقدت اليوم عدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، يرافقها الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعدد من قيادات الهيئة، كما تفقدوا مستشفى الكرنك الدولي، حيث تفقدوا أقسام المبنى الجديد بالمستشفى، بالإضافة إلى غرف العمليات، وغرف المرضى، للاطمئنان على جاهزيتها.

كما تفقدوا مبنى العيادات الخارجية، والذى من المقرر أن يقدم الخدمة للمرضى بمختلف التخصصات الطبية، وتبلغ التكلفة الإنشائية للمبنى 320 مليون جنيه، كما تبلغ القدرة الاستيعابية للمبنى الجديد 41 سريرًا، و 6 غرف عمليات، وقسم رعاية مركزة، وعيادات خارجية، وذلك لخدمة أهالى الأقصر بشكل خاص، وأهالى محافظات الصعيد بشكل عام.