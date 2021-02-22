طارق شوقى: نسعى لإدراج المواد المعرفية والتوعوية بالسياحة ضمن مناهج التعليم

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الإثنين، بديوان عام الوزارة، الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، لمناقشة عددا من ملفات التعاون بين الوزارتين، لا سيما فيما يتعلق بزيادة الوعى السياحى والأثرى وتعزيز أخلاقيات السياحة بين طلاب المدارس.





وفى بداية الاجتماع، رحب الدكتور طارق شوقى بالحضور، مؤكدًا حرص الوزارة على الاهتمام بزيادة الوعى الطلابى بأهمية قطاع السياحة والآثار والعمل على تطبيق أخلاقيات السياحة، لا سيما بين الأجيال القادمة.

وأشار إلى أن ذلك سيساهم فى تحفيز الطلاب لمعرفة المزيد عن مجال السياحة والآثار والتاريخ المصرى الفرعونى القديم وخلق شغف لديهم فيما بعد للتعرف أكثر بهذا القطاع، وهو ما يتماشى مع الهدف الأشمل لنظام التعليم الجديد 2.0.

وأوضح أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تسعى نحو إدراج المواد المعرفية والتوعوية ضمن مناهج التعليم بمرحلة التعليم الأساسى، بهدف توضيح كيفية التعامل مع السائحين والترحيب بهم كضيوف فى بلدنا، وغرس قيم ثقافة تقبل واحترام الآخر لدى النشء فى مرحلة رياض الأطفال ومرحلة التعليم الأساسي، ومراجعة المناهج الدراسية المتعلقة بمدارس التعليم الفنى والفندقى والسياحى بهدف تحديثها، فضلاً عن نشر عدد من مواد التوعية على بنك المعرفة المصرى EKB والقنوات التعليمية والمنصات الإلكترونية التى أطلقتها الوزارة.

من جانبه قال الدكتور خالد العنانى، إن الوزارة تعمل على تنشيط حركة السياحة الداخلية من خلال تنظيم رحلات لطلاب المدارس للمحافظات السياحية المختلفة، بالإضافة إلى إقامة أنشطة سياحية وأثرية وبرامج توعوية لرفع الوعى السياحى والأثرى لدى جميع فئات المجتمع من الشباب، وكبار السن، وطلاب المدارس والجامعات، وذوى الاحتياجات الخاصة.

وأكد على أهمية تعلم أخلاقيات السياحة وكيفية التعامل مع السائح، لما لهما من أثر بالغ الأهمية فى تكوين صورة ذهنية إيجابية عن المقصد السياحى المصرى ويساهم فى زيادة تنافسية القطاع.

وأشار الدكتور خالد العنانى، إلى أن اجتماع اليوم يأتى فى إطار تعزيز المساعى المبذولة من جانب الدولة واهتمام القيادة السياسية بترسيخ مبادئ الوعى السياحى، ونشر أخلاقيات السياحة بين شرائح المجتمع المصرى للإلمام بمدى أهمية قطاع السياحة ودوره فى دعم الاقتصاد القومي، موضحًا أن الوزارة لديها العديد من البرامج والأنشطة التوعوية المختلفة مثل "برنامج سفير السياحة" و"برنامج إعرف بلدك" والتى تساهم فى نشر التوعية السياحية والأثرية بين طلاب المدارس.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة طرق التعاون المختلفة بين الوزارتين للعمل على تعزيز وتبادل الخبرات للمساهمة فى زيادة المعرفة والتوعية السياحية والأثرية بين طلاب المدارس.

حضر الاجتماع من وزارة التربية والتعليم شيرين حمدى المشرف على قطاع مكتب الوزير، والدكتورة راندة شاهين رئيس قطاع التعليم العام، والدكتورة نوال شلبى مديرة مركز تطوير المناهج، وإلهام إبراهيم رئيس قطاع الخدمات والأنشطة، ومن وزارة السياحة والآثار، ويمنى البحار مساعد الوزير للشؤون الفنية، والدكتورة سها بهجت مستشار الوزير للتدريب، والدكتورة رشا كمال مدير عام إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعى.