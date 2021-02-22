صور.. الأوقاف تفتتح 23 مسجدا جديدا الجمعة المقبل

جدة - نرمين السيد - تفتتح وزارة الأوقاف 23 مسجدًا جديدًا، الجمعة المقبلة، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه 934 مسجدًا.



جدة - نرمين السيد - تفتتح وزارة الأوقاف 23 مسجدًا جديدًا، الجمعة المقبلة، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه 934 مسجدًا. والمساجد التى سيتم افتتاحها هى:- يأتى ذلك فى إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله مبنى ومعنى.

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