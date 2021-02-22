الرئيس الصينى يشيد بما تشهده مصر من نهضة تنموية واقتصادية بقيادة السيسي 

أكد الرئيس الصينى "شى جين بينج" حرص الصين المستمر على الارتقاء بشراكتها الوثيقة مع مصر فى جميع المجالات، وتوسيع وتنويع أطر التعاون المختلفة، بما فيها المحافل الدولية متعددة الأطراف، وذلك على نحو يلبى طموحات وتطلعات الشعبين والبلدين الصديقين، لا سيما فى ضوء الأهمية المحورية لمصر بمنطقتى الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب ما تشهده مصر من نهضة تنموية واقتصادية لافتة فى ظل رؤية استراتيجية متكاملة الجوانب بقيادة الرئيس.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أجرى بعد ظهر اليوم اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الصينى شى جين بينج.
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