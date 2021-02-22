وزيرة التضامن ومحافظ بورسعيد يفتتحان كشك «أخلاق» التابع لمؤسسة «مشكاة نور»

قامت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بجولة تفقدية لحديقة المنتزه في بورسعيد، حيث افتتحا كشك "أخلاق" التابع لمؤسسة "مشكاة نور".

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي كشك "أخلاق"، والذي يضم أنشطة مختلفة تستهدف نشر الوعي بالسلوك السليم الذي يتوافق مع عادات وتقاليد المجتمع المصري ويدعو إلى الحفاظ على الأخلاق.

وحرصت القباج والغضبان على التقاط الصور التذكارية مع أطفال مؤسسة "مشكاة نور" الذين بادلوا الوزيرة والمحافظ بالترحاب الشديد.