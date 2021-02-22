تطبيق معلومات الوزراء (IDSC) يتصدر المرتبة الثانية لأكثر التطبيقات تحميلًا عبر "App Store"

عقب إطلاق مركز معلومات مجلس الوزراء تطبيقً (IDSC) للهواتف الذكية، تصدر التطبيق المرتبة الثانية في متجر التطبيقات الخاص بمستخدمي الأيفون الـ "App Store".
تجدر الإشارة إلى أن التطبيق يحوي جميع إصدارات المركز من مجلات ودوريات ومؤشرات محلية ودولية بالإضافة إلى رصد ومتابعة الأحداث والأخبار والمقالات في مختلف المجالات.
كما يتناول التطبيق أسعار السلع العالمية ومؤشرات المنظمات الدولية بالإضافة لرصد حركة أسواق المال والبورصات محليًا ودوليًا.
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