السياحة والآثار تصدر أفلاما قصيرة للأطفال عن معبد أبوسمبل

أصدرت وزارة السياحة والآثار افلام قصيرة للاطفال عن معبد أبو سمبل، وذلك تزامنا مع الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبده بأبو سمبل.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على رفع الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين، وخاصة الأطفال وطلاب المدارس، وتعريفهم بالتاريخ والحضارة المصرية العريقة وبمقومات مصر السياحية وكيفية الحفاظ عليها.

تجدر الإشارة إلى أن ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبده بأبو سمبل تحدث مرتين كل عام إحداهما يوم ٢٢ أكتوبر والأخرى ٢٢ فبراير.