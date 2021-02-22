كنيسة القديسة تريزا بديروط تحتفل بالراهبة تريزينيا قبل عودتها إلى إيطاليا

جدة - نرمين السيد - احتفى أبناء كنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع للأقباط الكاثوليك بديروط، فى قداس شكر لله، بالراهبة تريزينيا من راهبات بنات القديسة حنه، والتى أتمت مدة خمسة عشر عاماً فى خدمة الرعية، وقد رأت رئاسة الرهبنة مؤخراً، أن تعود الأخت الفاضلة إلى بلدتها الأصلية "إيطاليا".





كان الأنبا كيرلس وليم، مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك، قد ترأس للمناسبة المباركة صلاة القداس بالكنيسة، وقد عاونه فى الصلاة الأب توماس وليم، وكيل عام المطرانية، والأب يسى زكريا، راعى الكنيسة، والأب مكاريوس ميشيل، راعى كنيسة مار جرجس بكوم بوها.

كما شارك بالحضور القمص صموئيل حبيب، راعى كنيسة سيدة الرحمة بالناصرية، والأب ارسانيوس السمعانى، راعى كنيسة مار جرجس ببلاو، والشماس أيمن دوس، وشاركن بالحضور الراهبات الاليزابتيين اللواتى يخدمن برعية مارجرجس للأقباط الكاثوليك بعزبة النصر، فضلاً عن حضور عدد كبير من أبناء الرعية ومحبى الراهبة.

وفى كلمته رحب الأب يسى زكريا بسيادة المطران والآباء الكهنة وجميع الحاضرين مقدماً الشكر للأخت تريزينيا على خدمتها بين أبناء ديروط بالمستوصف والكنيسة فى حب فياض للجميع وهو ما دعا أبناء الكنيسة اليوم إلى الأمتنان لها، والتعبير عن محبتهم الكبيرة تجاهها وفى الختام تمنى راعى الكنيسة أن تواصل الأخت الراهبة رسالتها فى بلدتها إيطاليا فى عطاء دائم لمجد الرب.

وخلال العظة قال الأنبا كيرلس وليم: نشكر الله على الخير الروحى الكبير الذى وهبه لكم الرب على يدى الأخت تريزينيا مدة خمسة عشر عاماً، فما زرعته فى قلوب أبناء الرعية من روحانية ومحبة يستمر بلا شك لأجيال وأجيال.

وأضاف الأب المطران: لقد استقت الأخت الراهبة روحانيتها من المعلمة والقديسة العظيمة تريزا الطفل يسوع شفيعة الكنيسة والتى قالت أن دعوتى هى الحب فأضحت شفيعة للمرسلين.

وأختتم الأنبا كيرلس وليم بقوله "نصلى أن يديم الرب نعمته على كنيسته ويتفقدنا دائماً بخدام أتقياء يعلنون محبته ورحمته للبشر ".

وفى ختام القداس تحدث أعضاء اللجنة الراعوية وقادة الأنشطة بالكنيسة عن أهم أعمال الأخت تريزينيا وخبراتهم الروحية معها، متمنين لها دوام العطاء والاتحاد معاً من خلال شركة الصلاة.

وأهدى أبناء الرعية هدية تذكارية للأخت تريزينيا، كذلك أهدى نيافة الأنبا كيرلس وليم، راعى الإيبارشية للأخت الراهبة هدية تذكارية هى "مفتاح الحياة".

وفى نهاية اللقاء قدمت الأخت تريزينيا الشكر لنيافة الأنبا كيرلس وليم، والأباء الكهنة والراهبات وكل أبناء الكنيسة على محبتهم وأوصت الحضور بكلمات الرب يسوع أن يحبوا بعضهم بعضاً.