مدبولى للمحافظين : تغيير استخدام الجراجات والبدرومات أمن قومى

جدة - نرمين السيد - وأكد الدكتور مصطفى مدبولى للمحافظين على ضرورة التشديد الكامل على حظر تغيير استخدام الجراجات و"البدرومات" وتحويلها إلى مخازن وأنشطة تجارية، قائلا: "ممنوع منعا باتا أى تحويل من هذا النوع.. ده أمن قومى.. ولن نسمح بذلك"، خاصة أننا رأينا الأيام الماضية الآثار السلبية التى تترتب على ذلك.

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