بتوجيه من الرئيس.. إنشاء صندوق مخاطر المهن الطبية وصرف التعويضات للأطقم

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى، على حماية الأطقم الطبية أثناء أداء عملهم، حيث تم إنشاء صندوق مخاطر المهن الطبية بموجب قانون 184 لسنة 2020 الصادر بقرار جمهورى، وذلك فى إطار حرص الدولة على دعم الأطقم الطبية، وتقديرًا لجهودهم المبذولة وتضحياتهم لخدمة وحماية الوطن، خصوصًا خلال التصدى لجائحة فيروس كورونا.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام الصحى والتوعية والتواصل المجتمعى والسكانى، والمتحدث الرسمى للوزارة، أن صندوق مخاطر المهن الطبية وصرف التعويضات للأطقم الطبية، يهدف إلى منح مزايا لحالات الوفاة أو الإصابة التى ينتج عنها عجز كلى أو جزئى للأطقم الطبية نتيجة أداء عملهم، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الاجتماعية لأعضاء الصندوق وأسرهم.

وأشار مجاهد، إلى أنه بموجب القانون، يتم مراعاة استحقاق التعويض للأطقم الطبية وأسرهم بأثر رجعى منذ بداية جائحة فيروس كورونا، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وتابع أنه من المقرر منح أعضاء صندوق مخاطر المهن الطبية مزايا لا تقل عن المزايا التى يمنحها صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى العمليات الحربية وأسرهم، لافتًا إلى أنه جارى إعداد مقترح النظام الأساسى للصندوق بمعاونة ذوى الخبرة والمتخصصين واسترشادًا بالنظم المعمول بها فى صندوق شهداء الحرب.

ولفت مجاهد إلى أن وزارة الصحة والسكان وضعت الإجراءات التنفيذية لتفعيل الصندوق، وتم تخصيص مقر دائم للصندوق بالعاصمة الإدارية الجديدة، ووضع مقترح لمجلس إدارة الصندوق تمهيدًا لعرضه على رئيس مجلس الوزراء.