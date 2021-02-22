وزيرة الصحة: رضا المواطنين المؤشر الرئيسى لنجاح منظومة التأمين الصحى الجديد

جدة - نرمين السيد -

ورافق الوزيرة، خلال جولتها الدكتور أحمد السبكى، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، والدكتور مصطفى غنيمة، مساعد الوزيرة لشئون الطب العلاجى، والدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية، والمهندس أكرم سامى، معاون وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، والدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، وعدد من قيادات وزارة الصحة.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام الصحى والتوعية والتواصل المجتمعى والسكانى، والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة بدأت جولتها داخل الوحدة بمتابعة عملية تسجيل ملفات المواطنين على النظام الإلكترونى المميكن، وتأكدت من تفعيل نظام الإحالة بين الإحالة والمستشفيات، كما راجعت معدلات التسجيل، حيث بلغ إجمالى عدد الملفات المسجلة بالوحدة 17 ألفاً و659 ملفًا حتى الآن، وذلك منذ بدء التسجيل بالمنظومة الجديدة بالمحافظة بداية من شهر أكتوبر 2019، كما اطلعت الوزيرة على آلية عمل مدخلى البيانات على المنظومة المميكنة لتسجيل ملفات طب الأسرة، موجهةٍ بضرورة الاستمرار فى تدريبهم على أعلى مستوى.

وأضاف "مجاهد"، أن الوزيرة تفقدت أقسام الوحدة المختلفة والتى تضم (عيادات طب الأسرة، عيادات خدمات صحة الأم والطفل، عيادات عيون، عيادات أسنان )، بالإضافة إلى قسم التحاليل ومعمل الطفيليات، ومعمل الأشعة، كما تفقدت صيدلية الوحدة وآلية العمل بها من خلال الربط المميكن بين الصيدلية وجميع أقسام الوحدة مما يساهم فى التيسير على المرضى، ومتابعة أرصدة الأدوية بصفة مستمرة.

وتابع "مجاهد"، أن الوزيرة أشادت بمستوى الخدمات والتجهيزات الطبية المقدمة بالوحدة، وحرصت على الاستماع إلى آراء المواطنين فى الخدمة الطبية المقدمة لهم، مشيرة إلى أن رضا المواطنين هو المؤشر الرئيسى لنجاح المنظومة، وفى هذا الصدد عبر أحد المواطنين لوزيرة الصحة عن سعادته بالطفرة الطبية التى تشهدها المحافظة قائلاً: "أنا راضى عن الخدمة بنسبة 97٪"، كما دعت الوزيرة المواطنين إلى سرعة التسجيل فى المنظومة الجديدة وفتح الملفات الطبية لهم داخل وحدات طب الأسرة حتى يستطيعوا أن يتمتعوا بالخدمات الطبية المقدمة داخل التأمين الصحى الشامل.

وأشار إلى أن الوزيرة أكدت فى حديثها مع المواطنين لتعريفهم بالخدمات الطبية التى تقدمها المنظومة الجديدة أن كافة الخدمات الطبية ستتوافر داخل المحافظة، ولن تكون هناك حاجة لسفر المرضى إلى محافظات أخرى أو القاهرة لتلقى الخدمة الطبية، تخفيفاً عن كاهل المرضى بمحافظة الصعيد، مؤكدة أن الدولة تولى محافظات الصعيد اهتماماً بالغا وتسعى لتوفير أفضل الخدمات الطبية لأهالى الصعيد.

يذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل تضم 6 محافظات هى (الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء) والتى انطلقت بها المنظومة يوم 16 فبراير من العام الجارى، و(بورسعيد) التى انطلقت بها المنظومة بها فى يوليو 2019، بالإضافة إلى محافظتى (السويس وأسوان) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.