مدبولي يشدد للمحافظين على حظر تحويل الجراجات و«البدرومات» إلى مخازن وأنشطة تجارية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين اليوم، بتقنية الفيديوكونفرانس. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي للمحافظين على ضرورة التشديد الكامل على حظر تغيير استخدام الجراجات و«البدرومات» وتحويلها إلى مخازن وأنشطة تجارية، قائلا: «ممنوع منعا باتا أي تحويل من هذا النوع.. ده أمن قومي.. ولن نسمح بذلك»، خاصة أننا رأينا الأيام الماضية الآثار السلبية التي تترتب على ذلك. المحافظين البدرومات الجراجات رئيس الوزراء مصطفى مدبولى حياة كريمة عاجل

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