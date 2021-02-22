غدا.. مباحثات مصرية مجرية على مستوى وزيرى الخارجية بالقاهرة

يعقد وزير الخارجية سامح شكري، غدا الثلاثاء جلسة مباحثات مع نظيره المجري بيتر سيارتو، الذى يقوم بزيارة إلى القاهرة.

ويناقش الوزيران - خلال اللقاء، الذى سيجرى بمقر وزارة الخارجية - العلاقات المصرية المجرية المتميزة وسبل تعزيزها في شتى المجالات، العلاقات المصرية الأوروبية بخلاف القضايا الإقليمية والدولية الآنية.

ومن المقرر أن يعقد وزيرا خارجية مصر والمجر مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام الاجتماعات.