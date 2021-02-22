انت الان تتابع تفاصيل خبر بالفيديو | آخر عروض كارفور إسكندرية للأجهزة الكهربائية وأحدث التخفيضات – بأسعار تنافسيه والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تابع الكثير من المصريين أحدث باقات خصومات وتخفيضات كارفور مصر وإسكندرية، حيث يقدم هايبر كارفور عروض خاصة وتخفيضات بأسعار تنافسيه تصل إلي 50% من السعر الكلي للسلع والأجهزة الكهربائية والذكية، حيث ينظر الكثير إلي تلك العروض المقدمة من كارفور نظره أحابيه لما تحتويها من سلع وأجهزه مختلفه، تعد من السلع الأساسية للمواطن المصري، كما يهتم المقبلين على الزواج من الشباب بكافة الأجهزة الكهربائية، مما يقلل من أعباء التكاليف الخاصه بالزواج، وهذا ما يميز سلسلة متاجر كارفور عن غيره.

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آخر عروض كارفور لسكندرية للأجهزة الكهربائية فبراير 2021

جدير بالذكر انه قد انطلقت باقة عروض كارفور في شهر فبراير الجاري 2021، على أن تنتهي يوم 28 لنفس الشهر، كما تحرص دائما سلسلة متاجر كارفور بكافة فروعها حول مصر، علي الصحة العامة لجميع المصريين، وترسيخ مبدأ التباعد الاجتماعي في ظل الظروف الوبائية التي تمر بها البلاد والعالم، ولذلك يمكنكم الآن تصفح قائمه العروض والطلب من خلال التطبيق الخاص بالمتجر لسلك إلي المنزل في أقرب وقت، كما يمكنكم متابعه آخر المستجدات حول العروض والخصومات المطروحة باتباع أحدي الطريقتين، أما عن طريق الصفحه الرسميه لهايبر كارفور علي فيس بوك، او من خلال متابعه تقارير موقعنا مصر فايف، حيث نحرص دائما علي موافاتكم بكل ماهو جديد، كما يمكنكم الان من خلال الفيديو القادم متابعه اخر عروض كارفور اسكندريه اليوم، بعرض اسعار قبل التخفيض وبعده: