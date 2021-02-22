برلمانية تطالب بتأجيل تطبيق تعديلات الشهر العقارى لنهاية العام

جدة - نرمين السيد - طالبت النائبة سكينة سلامة عضو مجلس النواب، المستشار عمر مروان وزير العدل، تأجيل قراره بعدم الاعتداد بالعقود الابتدائية وصحة التوقيع، بسبب قلة عدد مكاتب الشهر العقارى وسط انتشار جائحة كورونا.





وقالت سلامة، فى بيان صحفى لها، اليوم الإثنين، إنها أرسلت بيان عاجل للمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتقديمه لوزير العدل، بشأن ما تردد فى وسائل الإعلام عن العقود الابتدائية وصحة التوقيع، وعدم الاعتداد بها بعد 8 مارس 2021.

وقالت عضو مجلس النواب: "نظرًا للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد للحد من جائحة كورونا، وأيضًا قلة مكاتب الشهر العقارى المتاحة للمواطنين وجود عقود صحة التوقيع لا زالت تنظر فى المحاكم حتى يونيو المقبل، فأطالب تأجيل الأمر عند ثبوته إلى نهاية العام".

كان وزير العدل المستشار عمر مروان، أصدر القرار الوزارى رقم 9310 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقارى، والذى نص على تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، والتى فصلت فى موضوع النزاع دون الأحكام التى انتهت فيها الخصومة بناءً على إقرار بأصل الحق أو التسليم بالطلبات أو الموثقة للصلح بين أطرافها إلى المكتب المختص متضمنة الحكم وما يفيد نهايته وبيانات العقار محله والحقوق العينية المقررة عليه وبيانات التكليف وشهادة سلبية من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات على العقار.

ونص القرار: "تضاف إلى الباب الثالث من المرسوم الصادر بتاريخ 24 أغسطس 1946 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقارى، مواد جديدة بأرقام 21 مكررا، 21 مكررا أ، 21 مكررا ب".