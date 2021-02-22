جامعة دمياط: إنشاء بنك للمعامل والأجهزة العلمية لتشجيع الفرق البحثة

جدة - نرمين السيد - قرر مجلس جامعة دمياط، برئاسة الدكتور سيد دعدور رئيس الجامعة، إنشاء بنك للمعامل والأجهزة العلمية، لما له من دور فعال في تشجيع عمل الفرق البحثية وتفعيل دور الأجهزة العلمية بما يحقق المردود الاقتصادى، وكذلك إمكانية تشغيل الأجهزة على أسس اقتصادية لخدمة الجهات التطبيقية.





جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور دعدور، اليوم الاثنين، اجتماع مجلس جامعة دمياط، الذي قرر خلاله اعتماد إطلاق اسم الشاعر فاروق شوشة على إحدى مدرجات المرحلة الثالثة المميزة المجهزة لاستضافة المؤتمرات والاحتفالات والأعمال الفنية والأدبية؛ وذلك تكريماً للشاعر الدمياطي الأصل، وذلك بناء على توصية مؤتمر اللغة العربية بالتعاون مع رابطة الجامعات الإسلامية العام الماضى.

وشدد رئيس الجامعة، خلال الاجتماع، على السادة النواب وعمداء الكليات بضرورة التأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية بكافة كليات الجامعة ووحداتها المختلفة تزامناً مع بدء الفصل الدراسي الثانى. كما وافق المجلس على إعفاء طلاب المدن الجامعية من رسوم شهري يناير وفبراير لعام 2021.

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