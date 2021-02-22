محافظ جنوب سيناء يتفقد عددا من مشروعات التطوير بمدينة الطور

جدة - نرمين السيد - تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، عدداً من المشروعات ضمن أعمال المرحلة الثانية لتطوير مدينة طور سيناء والمقرر افتتاحها الشهر المقبل خلال احتفالات المحافظة بالعيد القومى.





وذكرت محافظة جنوب سيناء، في بيان اليوم، أن الجولة شملت تفقد منطقة إنشاء الـ 5 حدائق المقابلة لحى الزهراء بطول كيلومتر وعرض 30 مترا والتي تتضمن مساحات خضراء و13 برجولة و5 أحواض زهور واستراحات للمواطنين وإضاءة بتكلفة تبلغ 6 ملايين جنيه.



كما شملت جولة المحافظ موقع الإنشاءات الجارية لـ "مقصد العائلة" المجاور لشارع 306 وكإمتداد له ويهدف إنشاؤه لخلق وتوفير فرص عمل جديدة وإحياء التراث السيناوي ومكان ترفيهى للعائلات وأطفالهم مواطني مدينة طور سيناء وزائريها ويقام على مساحة 5500 متر مربع بتكلفة تصل إلى 9 ملايين جنيه ويضم ممشى الدراجات الهوائية وأماكن انتظار للدراجات ومناطق لألعاب الأطفال وممشى عام وأماكن ألعاب ترفيهية وأماكن جلوس لمرافقى الأطفال من أسر وعائلات وأماكن جلوس عامة وأماكن أخرى لتناول المأكولات والمشروبات، بالإضافة إلى وحدات ٢ كونتينر لتوفير 8 محلات لخدمة الزوار ووحدة تحكم ودورات مياه.



وأوضحت أن المحافظ وجه القائمين على التنفيذ بسرعة العمل للانتهاء في أقرب وقت وإعداد دراسة نحو إقامة وإنشاء منطقة ملاهي متكاملة ومسرح صيفى لعرض الفلكلور السيناوي للزائرين.



كما تفقد المحافظ وحدة تحكم الكاميرات بممشى أهل مصر والذي يضم شاشات عرض كاميرات بمنطقة ممشى أهل مصر وكورنيش المدينة، حيث تم اعتماد تأمين ممشى مدينة طور سيناء السياحى بأحدث منظومة تأمين بانورامية تتكون من كاميرا بانورامية واحدة (٢٠٠ ميجابكسل) ١٨٠ درجة رؤية ملحق بها من الخلف ٦ كاميرات ٢٠ ميجا بكسل للكاميرا الواحدة ليتم تكوين صورة واحدة بانورامية ٢٧٠ درجة رؤية لمراقبة الممشى السياحي ٢٤ ساعة نهارى ليلي وباستخدام شاشة واحدة فقط ومستخدم واحد فقط مع تحقيق أعلى دقة الصورة وتحديد ملامح الوجوه بالممشى وكذا أرقام سيارات مستخدمي الممشى وباستخدام عامود واحد فقط للمنظومة.



وأكدت المحافظة أنه بتلك المشروعات تكون محافظة جنوب سيناء أول محافظة في مصر تعتمد تأمين المناطق المفتوحة والطرق السريعة والميادين العامة بالكاميرات البانورامية الأعلى تقنية على مستوى العالم في أسلوب الرصد المرئي بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الشركة العربية العالمية للبصريات وهذا يعتبر أعلى تكنولوجيا تأمين مرئي على مستوى العالم.



وتابع المحافظ الأعمال الجارية لرصف طريق حمام موسى بطول 3.2 كيلو متر وبتكلفة تصل إلى 40 مليون جنيه وتنفيذ جهاز تعمير سيناء، لافتا إلى أن تطوير الطريق سيكون نقلة نوعية وحضارية كبيرة في الارتقاء بمنظومة الطرق الجاري تنفيذها ورفع كفاءتها بمدينة طور سيناء لكونه أهم الطرق التي تسهل حركة السيارات والمركبات لأنه يربط ميدان النصر بكورنيش طور سيناء وواحة حمام موسى مرورًا بشارع الشهيد أحمد حمدي الذى يؤدى إلى مدينتى شرم الشيخ وأبو رديس، حيث جرى تصميم الطريق في إتجاهين حارتين يمين وحارتين يسار ويتوسطهم جزيرة واثنان ممشى على جانبى الطريق وتزويده بزراعة أشجار النخيل وأعمدة إنارة حديثة.



ووجه المحافظ رئيس مدينة طور سيناء أحمد عبدالعظيم، بضرورة متابعة تنفيذ الأعمال ومضاعفة الجهود لسرعة الانتهاء من تنفيذ الطريق.